﻿In der Region Hannover fehlen 2023 rund 1.200 Kita-Plätze

In der Region Hannover fehlen im kommenden Jahr rund 1.200 Plätze in Krippe, Kindergarten und Hort. Das geht aus Zahlen hervor, die die Kommunen vorgelegt haben. Vor allem bei der Betreuung von Kleinkindern klafft eine Lücke.

Hannover. In der Region Hannover fehlen aktuell mindestens rund 1.200 Plätze in Krippe und Kindergarten. Das geht aus Zahlen hervor, die die 16 Kommunen, deren Jugendhilfeträger die Region ist, vorgelegt haben. Den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz können die Kommunen also in etlichen Fällen nicht einlösen. Im Frühjahr 2022 war die Region sogar von einem Fehlbedarf von 2.000 Krippen-, Kita- und Hortplätze ausgegangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etliche Gemeinden bauen ihre Plätze allerdings im aktuell laufenden Kindergartenjahr aus oder haben das bereits getan. Die Region Hannover geht deshalb davon aus, dass der Fehlbedarf spätestens zum Ende des Kita-Jahres am 31. Juli 2023 auf 1.163 Krippen-, Kita- und Hortplätze gesunken ist.

Schwierigkeiten bei der Erweiterung des Angebots bereitet der deutliche Fachkräftemangel an Erzieherinnen und Erziehern. Die Region hat dazu aktuell den Bedarf in den 16 Kommunen abgefragt. Daraus geht hervor, dass zusätzlich zu den bereits rund 4500 Beschäftigten weitere 300 Fachkräfte fehlen. Der Mangel führe immer wieder zu Ausfällen in der Betreuung und zur Kürzung von Betreuungszeiten.

Wichtig für die Entwicklung: In der Kita lernen Kinder gemeinsam mit Gleichaltrigen. © Quelle: Uwe Anspach/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in Hannover fehlen Plätze

Auch die Stadt Hannover konnte nicht allen Familien mit Bedarf zum Start des Kita-Jahres im August pünktlich einen Betreuungsplatz anbieten. Es lasse sich "nicht immer der gewünschte Zeitpunkt realisieren, ab dem ein Platz zur Verfügung stehen soll", sagte Sprecherin Anja Menge. Wie viele Kinder betroffen waren und wie lange sie und ihre Eltern auf die Betreuung warten mussten, teilte die Stadt nicht mit. In den Jahren 2021 und 2022 hat Hannover 304 neue Krippenplätze und 452 neue Kindergartenplätze geschaffen. Für 2023 sind 400 Krippenplätze sowie 370 Kindergartenplätze neu geplant. "Wir gehen davon aus, dass mit dem kontinuierlichen Ausbau auskömmliche Versorgungsquoten geschaffen werden können", sagte Menge.

Zuletzt lag die Versorgungsquote für Kinder im Krippenalter bei etwa 64 Prozent und im Kindergarten bei knapp 99 Prozent. Stadtweit gibt es in Kitas und der Tagespflege rund 7.000 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Für Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung stehen rund 16.000 Betreuungsplätze bereit. „Herausfordernd ist, den zusätzlichen Bedarf der geflüchteten Kinder aus der Ukraine und aus weiteren Fluchtländern zu decken“, sagte Menge.

Lesen Sie auch

Bertelsmann-Stiftung: In Niedersachsen fehlen 46.000 Kita-Plätze

Mit dem Mangel an Betreuungsplätzen steht die Region Hannover nicht allein da: Eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung geht für das Jahr 2023 von rund 46.000 fehlenden Kita-Plätzen in Niedersachsen aus. Bundesweit klafft laut der Untersuchung eine Betreuungslücke von rund 384.000 Plätzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem für Kleinkinder wünschen sich deutlich mehr Eltern in Niedersachsen Betreuung. So sind 32 Prozent der Kinder unter drei Jahren in einer Krippe untergebracht. Allerdings melden die Familien für 47 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe Bedarf an. Diese Lücke zwischen Angebot und Nachfrage von 15 Prozentpunkten entspricht 31.900 Krippen-Plätzen. Für die Kinder ab drei Jahren ist die Lücke mit 4 Prozentpunkten geringer. Für ein bedarfsdeckendes Angebot im Kindergarten wären weitere 13.600 Kita-Plätze erforderlich.

Nach den Berechnungen kann Niedersachsen den Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung auch 2023 nicht für jedes Kind einlösen, dessen Eltern Bedarf anmelden.