﻿ Fahren mit Bus und Bahn wird in der Region Hannover deutlich teurer

Kostenfrei bis 17:39 Uhr lesen

Öffentlicher Nahverkehr

Deutschland-Ticket: Der Tarifverbund GVH (Üstra, Regiobus) hat jetzt die Tarife erhöht. Und dabei musste die Region Hannover sich auch an Vorgaben halten, um in den Genuss des Deutschlandtickets zu kommen.

Wer mit Bus und Bahn von Üstra und Regiobus ab 2024 fahren will, muss tiefer in die Tasche greifen. Und das Deutschlandticket verspricht zwar bundesweit günstiges Reisen, aber in einem Bereich wird es exorbitant teuer für Fahrgäste aus der Region Hannover.