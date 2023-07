Abfallwirtschaft

Einfach auf die Straße geworfen: Diese Müllsäcke haben Abfallfahnder am Donnerstag, 13. Juli, in der Reitwallstraße (Mitte) fotografiert.

911 Tonnen Abfall wurden 2019 in Hannover wild entsorgt. In Corona-Zeiten explodierte diese Quote. Trotz des attraktiven Serviceangebots der Abfallwirtschaft. Und einer sehr viel genutzten technischen Innovation, die von vielen Bürgern genutzt wird.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket