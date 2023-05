In Hannover! Kaká, Deco und Del Piero kommen zum Legendenspiel am 1. Juli

Hannover. Auf den ersten Blick sieht es wie ein Wimmelbild für die neue Ausgabe eines Fußball-Videospiels aus – ist es aber nicht. Das Bild, mit dem Dennis Erdem (41) Werbung für seine Veranstaltung bei uns in der Heinz-von-Heiden-Arena macht, dürfte in Sachen Fußball das wohl Hochkarätigste sein, was es je hier auf dem Rasen gegeben hat: Am 1. Juli steigt im Stadion das „Legendenspiel“ – heißt Fußballstars gegen Influencer. Und die Aufstellungen beider Mannschaften haben es ganz schön in sich!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorweg schon mal ein Auszug: Es ist von (pensionierten) Superstars wie Kaká (41), Deco (45), Rivaldo (51) oder Júlio César (43) die Rede, außerdem haben sich Alessandro Del Piero (48) und dessen italienischer Landsmann Marco Materazzi (49) angekündigt, dann reihen sich noch Míchel Salgado (47) und David Trézéguet (45) dort ein. Puh, erst mal durchatmen. So viele hochklassige Welt- und Europameister auf einem Haufen, kann das wirklich sein?

Verstehen sich gut: Dennis Erdem und Fußballlegende Ronaldinho (links) wollen zusammenarbeiten. © Quelle: privat

„Eigentlich wollte Ronaldinho auch kommen, er schafft es an dem Tag aber leider nicht“, so Erdem lachend. Und den Termin für den 43-jährigen Ausnahmespieler passend machen, war das etwa keine Option? War es nicht, denn das hier konnte auch der aufsehenerregendste Spieler seiner Zeit nicht übertrumpfen: „Am 1. Juli hat meine Frau Geburtstag, außerdem sind wir an dem Tag 18 Jahre zusammen.“ Dafür soll Ronaldinhos Sohn João Mendes (18), der in der A-Jugend des FC Barcelona im Mittelfeld kickt, antreten, außerdem ist aus der sportaffinen wie -begabten Familie noch das Patenkind des Brasilianers dabei, Killian Ruas (16). Der Teenager hat wie sein berühmter Patenonkel einst auch einen Vertrag bei Barça unterzeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kickt bei den Legenden mit: João Mendes, Sohn des Weltklassefußballers Ronaldinho. © Quelle: Montage: Shiny Sport

Der Hamburger Erdem hat viele Freunde und Bekannte in der Fußballbranche, ist offensichtlich gut vernetzt. Mit dem Spielervermittler Leandro M. De Almeida (46) und Fußballer wie Influencer Diyar Acar (27, hat in den sozialen Medien um die 1,5 Millionen Follower) hat er die Veranstaltung in Hannover geplant und auf die Beine gestellt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, der Vorverkauf für die Tickets hat auch schon begonnen.

Eine smarte Erfindung hat Erdem zudem bei vielen Fußballvereinen Anklang gefunden: „Ich lasse personalisierte Panzergläser und Handyhüllen für Smartphones herstellen“, erzählt er von seiner Geschäftsidee, die er während Corona hatte und aus der die Firma Shiny Sport wurde. Sechs Bundesligisten bieten mittlerweile die Produkte an – darunter Hannover 96, Werder Bremen, der Hamburger SV. Auch mit der spanischen, portugiesischen wie brasilianischen Liga laufen Gespräche.

Ganz intensive hat Erdem mit Ronaldinho geführt, in dessen Heimat Brasilien. „Ich wollte eine Woche bei ihm im Rio bleiben, elf Tage sind daraus geworden“, erzählt der vierfache Vater über seine recht frische Beziehung zu dem Fußballer. In den sozialen Medien läuft die PR-Maschine für das Spiel langsam an: „Ich freue mich auf das Spiel, es wird ein schöner Tag“, sagt Rivaldo bei Instagram, Spielerkollege Deco erwähnt sogar explizit das 96-Stadion, Materazzi jubelt: „Wir sehen uns am 1. Juli.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mann, der die Stars nach Hannover holt: Dennis Erdem (auf beiden Fotos links) mit dem Fußballer Deco und Míchel Salgado (rechts). © Quelle: privat

Für einen Tag könnte das Spektakel so einiges in den Schatten stellen, was in der Historie des 96-Stadions bislang so stattgefunden hat. 2007 gab es ja das Freundschaftsspiel zwischen 96 und Real Madrid (die Roten gewannen 3:0), dann ein paar Euro-League-Spiele (etwa gegen Atlético Madrid, Standard Lüttich, FC Brügge, FK Worskla Poltawa und FC Kopenhagen), außerdem wurde während der WM 2006 die Achtelfinalpartie Spanien gegen Frankreich bei uns in der Landeshauptstadt ausgetragen.

Lesen Sie auch

Macht das Spektakel auch möglich: Spielervermittler Leandro M. De Almeida. © Quelle: privat

Auf der Seite der Influencer stehen Sänger Pietro Lombardi (30), die Rapper Farid Bang (36) und Massiv (40), Ex-Fußballer Aílton (49), Ex-96-Star Edgar Prib (33, aktuell beim türkischen Manisa FK unter Vertrag), Paragrafen-Experte Tim Hendrik Walter (38) alias „Herr Anwalt“ (807.000 Leute folgen ihm bei Insta), sowie die früheren Spieler Thomas Helmer (58) und Aaron Hunt (36).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiß, wie man Partys feiert: Jakob Bach von Sinus Club am Raschplatz. © Quelle: privat

„Es kommen noch Namen hinzu“, verspricht Dennis Erdem, will aber nicht gleich alles verraten. Für diesen Moment noch so viel: Im Sinus Club von Jakob Bach (30) steigt eine Aftershowparty und auch, dass parallel das Schützenfest vis-à-vis vom Stadion läuft, hat Dennis Erdem auf dem Schirm. Wir können also gespannt sein! Ein Teil des Erlöses dieses kuriosen Happenings ist für den guten Zweck gedacht – „wir unterstützen die gemeinnützige Organisation Visionset, wollen für Kinder und Jugendliche in Togo beispielsweise Sportplätze bauen.“