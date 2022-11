﻿In Hannover waren zuletzt wieder weniger Menschen arm – aber das wird sich bald ändern

Hannover. Die Armutsquote in Hannover ist im Jahr 2021 wieder auf den Stand von vor der Corona-Pandemie gesunken. Das geht aus dem diesjährigen Armutsbericht der Stadt hervor, der am Montag im städtischen Sozialausschuss vorgestellt wurde. 80.303 Menschen in Hannover bekamen ihm zufolge Geld vom Staat, um ihre notwendigsten Ausgaben bestreiten zu können. Das entspricht einem Anteil an der Stadtbevölkerung von 14.8 Prozent. Der größte Teil von ihnen, nämlich rund 79 Prozent (63.626 Menschen) bezog Hartz IV.

Zwischen 2019 und dem Corona-Jahr 2020 war der Anteil der in Armut lebenden Menschen schlagartig von 14,7 auf 15,3 Prozent angestiegen, nachdem er zuvor jahrelang gesunken war. Ende 2021 habe man "fast wieder das ,vorpandemische' Niveau von 2019 erreicht, sagte Silke Mardorf von der städtischen Koordinationsstelle Sozialplanung in dem Ausschuss. In 36 von 49 Stadtteilen Hannovers sei Anzahl Transferleistungsbeziehender Ende 2021 laut Bericht wieder gesunken. In denjenigen, in denen die Zahl gestiegen sei, sei zumeist nicht der gesamte Stadtteil, sondern nur ein Mikrobezirk betroffen. So stieg beispielsweise in Ahlem die Zahl um 0,8 Prozentpunkte. Dies sei vermutlich primär auf die Wieder-Inbetriebnahme des Schulzentrums Ahlem als Notunterkunft für Geflüchtete im September 2021 zurückzuführen.

Stadt zeichnet für 2023 ein düsteres Bild

Für die Zukunft zeichnet die Stadt dennoch ein düsteres Bild. Die Entwicklungen im Jahr 2022 seien geprägt von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der Energiekrise sowie dem Zuzug Geflüchteter infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine gewesen. Bereits vor der Energiekrise bis Ende 2021 seien in Hannover steigende Wohnkosten, gestiegene Angebotsmieten und Zahlungsverzüge bei Versorgungsbetrieben zu beobachten gewesen.

Deshalb sei mit steigenden Armutsquoten zu rechnen – insbesondere dann, wenn aufgrund einer drohenden Rezession zusätzlich Arbeitsplätze wegfallen sollten. „Die Entwicklung zeigt in einigen Bereichen eine leichte Stabilisierung. Die Stadtverwaltung darf aber nicht nachlassen, Angebote für einkommensarme Gruppen umzusetzen“, sagte Sozialdezernentin Sylvia Bruns.

Alters- und Kinderarmut sind nach wie vor hoch

Verschärfend kommt hinzu: Die Stadtverwaltung zieht für ihre Statistik die Zahl der Transferleistungen, also der vom Staat gewährten finanziellen Hilfen, heran. Die sogenannte Armutsgefährdungsquote, an der sich beispielsweise die EU orientiert und die sich am Abstand des Einkommens armutsgefährdeter Menschen vom durchschnittlichen Einkommen der Bevölkerung bemisst, lag in Hannover 2021 aber sogar bei 21,4 Prozent. Fast jeder fünfte Bewohner der Stadt (in Zahlen: 116.255 Personen) war ihr zufolge armutsgefährdet. Die Stadtverwaltung legt die Transferleistungen zugrunde, weil die Armutsgefährdungsquote es aufgrund der Orientierung am Einkommen nicht ermöglicht, die Armutsbetroffenheit von Kindern, Allein- und Getrennterziehenden oder der Generation 60 plus in den Blick zu nehmen. Beispielsweise die hohe Dunkelziffer bei der Altersarmut mache aber klar, dass die Zahl der von Armut betroffenen höher liege, als es die Zahl der Transferleistungsbezieher abbilde, sagte Elke Sauermann von der städtischen Koordinationsstelle Sozialplanung in dem Ausschuss.

Altersarmut: Entgegen dem allgemeinen Trend ist die Zahl der Senioren der Generation 60 plus, die Hilfe vom Stadt beziehen, in Hannover auch 2021 weiter gestiegen: Sie lag bei 10,4 Prozent. Die Zahl sei zum 16. Mal in Folge gestiegen, sagte Sozialplanerin Silke Mardorf. Mehr als 14.000 Senioren in Hannover bekamen 2021 Geld vom Staat zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes. Laut Armutsbericht muss zudem von einer erheblichen Zahl von Senioren ausgegangen werden, die zwar Anspruch auf staatliche Hilfen haben, diese aber nicht in Anspruch nehmen. Experten schätzten die Nichtinanspruchnahme der Grundsicherung im Alter bundesweit auf 62 Prozent. Das entspreche in Hannover einer Anzahl von fast 6000 Menschen. Insgesamt leben 135.443 Menschen in Hannover, die älter als 60 Jahre sind.

Energiekrise: Wie entwickelt sich die Armut in Hannover 2023? Die Stadtverwaltung prognostiziert für 2023 einen Anstieg von Armut in Hannover in Folge der aktuellen Energiekrise. Sie begründet dies mit bundesweiten Statistiken, die zeigen, wie belastet gerade von Armut bedrohte Bevölkerungsgruppen schon vor der Energiekrise waren. Dazu gehören beispielsweise hohe Mieten. So hätten 2021, also Monate vor Beginn der Energiekrise, laut einer Bundesstatistik 10,7 Prozent der Bevölkerung Deutschlands als „überbelastet“ gegolten, weil sie mehr als 40 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens fürs Wohnen aufwenden mussten. Auch eine ausreichend beheizte Wohnung sei bereits vor Beginn der Energiekrise in Folge des Ukraine-Krieges nicht für alle selbstverständlich gewesen: 3,2 Prozent der Bevölkerung in Deutschland lebten laut einer Bundesstatistik nach eigener Einschätzung 2021 in Haushalten, die ihr Haus oder ihre Wohnung aus finanziellen Gründen nicht angemessen warmhalten konnten. 2021 seien überdies 3,7 Prozent der Bevölkerung in Deutschland im Zahlungsverzug bei Rechnungen von Versorgungsbetrieben wie etwa Strom- oder Gasanbietern gewesen. In Hannover greife der Enercity-Härtefonds in Fällen, in denen die Betroffenen unverschuldet in wirtschaftliche Not geraten seien und verhindere schon jetzt jährlich rund 1000 Energiesperren, darunter häufig in Haushalten mit Kindern. jr

Kinderarmut: In einigen Bevölkerungsgruppen liegt die Armutsquote Ende 2021 sogar leicht unterhalb des vorpandemischen Ausgangsjahrs 2019. Das betrifft die hannoverschen Familien (minus 0,6 Prozentpunkte) ebenso wie Kinder und Jugendliche (minus 0,7 Prozentpunkte), Allein- und Getrennterziehende (minus 1,7 Prozentpunkte) sowie Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit (minus 0,2 Prozentpunkte). Dies sei insbesondere bei der Kinderarmutsquote kein Grund zur Entwarnung, sagte Silke Mardorf in dem Ausschuss. Diese liege nach wie vor bei 25,8 Prozent. Darüber hinaus gebe es zunehmend „statistisch verdeckt arme“ Kinder. Denn die Transferleistungsquote berücksichtige nicht die Kinder, die aus Familien mit kleinen Einkommen stammten und einen „Kinderzuschlag“ erhielten, weil das Geld sonst nicht oder nur knapp reiche.