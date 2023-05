﻿Gestank ist zurück: Nach dem Neustart bei Befesa beschweren sich Anwohner

Hannover. Viele Menschen in Vinnhorst und Brink-Hafen sowie in Langenhagen-Wiesenau freuen sich auf schöne Sommertage im Garten, auf Terrassen und Balkonen. Doch mit der unbeschwerten Zeit im Freien könnte es nichts werden: Seit rund eineinhalb Wochen stinkt es wieder in den Wohnvierteln. Befesa, jener Betrieb im Gewerbegebiet Brink-Hafen, der Aluminium-Salzschlacke recycelt und im November 2021 abgebrannt ist, hat die Arbeit wieder aufgenommen und prompt klagen Anlieger erneut über eine Geruchsbelästigung durch Ammoniakgeruch. „Es stinkt bestialisch“, sagt Anwohnerin Christiane Trüe.

Rückblende: Im November 2021 hatte ein Feuer bei Befesa zwei Gebäude beschädigt und eine Halle komplett zerstört. Der Brand war ausgerechnet bei Schweißarbeiten an einer Filteranlage ausgebrochen, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass die jahrelangen Geruchsbelästigungen aufhören.

Dicker, schwarzer Qualm steigt auf: Ein Feuer beschädigt 2021 mehrere Gebäude und zerstört eine Halle bei Befesa. © Quelle: Christian Elsner

Den Sommer 2022 konnten die Menschen in Vinnhorst, Brink-Hafen und Wiesenau unbeschwert draußen genießen. Es gab keine üblen Gerüche, zu dieser Zeit befand sich Befesa noch im Wiederaufbau. Das Unternehmen plante, den Betrieb im ersten Quartal 2023 wieder aufzunehmen.

Wiederaufbau: Bei Befesa wird wieder gearbeitet. © Quelle: Tobias Wölki

Aktuell hält sich Befesa bedeckt. Auf mehrmalige Anfragen äußerte sich das Unternehmen nicht zu den Geruchsbelästigungen. Inzwischen erreichten auch das Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Hannover mehrere Beschwerden. Berichtet werde über „sehr unterschiedlich ausgeprägte Wahrnehmungen von Ammoniakgerüchen im Bereich Brinker Hafen“, sagt Detlef Fiebig vom GAA.

Gewerbeaufsichtsamt: „Einstellungsarbeiten“

Neben der Filteranlage hätten bei Befesa wegen des Brandschadens in der eigentlichen Produktionsanlage einige neue Komponenten installiert werden müssen, berichtet der Behördenmitarbeiter. Zurzeit würden notwendige „Einstellungsarbeiten“ stattfinden: „Aus diesem Grund ist im Moment noch kein stabiler Prozess erreicht“, der laut Fiebig eine „seriöse Beurteilung“ zulasse.

Das klingt anders als das, was Befesa selbst Anfang April noch wissen ließ. Zu dem Zeitpunkt lief nach Angaben des Unternehmens bereits die Phase der „Kaltinbetriebnahme“, ein Probebetrieb, ohne gleichzeitig zu produzieren. „Die Warminbetriebnahme wird im April beginnen“, erklärte das Unternehmen seinerzeit schriftlich. Die Produktion werde „schrittweise im April geschehen“. Wohl kein Zufall: Anwohnerin Christiane Trüe hatte zum ersten Mal wieder am Morgen des 5. Mai Ammoniakgestank auf ihrem Grundstück in Vinnhorst wahrgenommen.

„Kein Anspruch auf null Immissionen“

Immerhin: Eine Filteranlage gibt es wirklich bei Befesa. Das hat das GAA bei einer Baustellenbesichtigung festgestellt. Für eine „optimale Behandlung der Luft“ sei aber auch hier eine technische Einstellung notwendig. Gleichzeitig dämpft Fiebig die Erwartungen der geplagten Anwohner. Ein „Anspruch auf null Immissionen“ sei vom Gesetz- und Verordnungsgeber nicht vorgesehen und „ein Anspruch auf den Zustand wie in 2022, als die Anlage vollständig außer Betrieb war, besteht nicht“, betont der Behördenmitarbeiter.

Geplagte Anwohnerin: Christiane Trüe stinkt es. Sie erträgt seit Jahren den üblen Ammoniakgeruch. © Quelle: Tobias Wölki

Dem widerspricht Christiane Trüe: „Das ist nicht das, was uns versprochen wurde.“ Mit Einbau der Filter und einer Einhausung des Bereichs, aus dem der üble Gestank bei Befesa entweicht, „sollte die Geruchsbelästigung aufhören“. Die Vinnhorsterin fordert das Unternehmen auf, sich an die Absprachen zu halten. Immerhin hatten die Anwohner nur unter diesen Voraussetzungen zugestimmt, dass Befesa seine Kapazitäten am Standort Brink-Hafen erhöhen darf.

Kindergeburtstag abgebrochen

Dass der Gestank nun wieder losgeht, ist für Jan Polke, ebenfalls aus Vinnhorst, „eine Enttäuschung auf der ganzen Linie“. Bei ihm war es so schlimm, dass ein Kindergeburtstag, der im Garten gefeiert wurde, abgebrochen werden musste. In der Vergangenheit hatte es auch nicht nur Beschwerden wegen des üblen Geruchs gegeben. Betroffene berichteten zudem von gereizten Schleimhäuten, tränenden Augen und Übelkeit.

Wiesenau: Horst Benditte hat geahnt, dass es erneut zu Geruchsbelästigungen kommt, sobald bei Befesa der Betrieb wieder anläuft. © Quelle: Britta Mahrholz

Horst Benditte aus Wiesenau hatte den Versprechungen, dass mit Einbau der Filteranlage bei Befesa alles gut werde, ohnehin nie getraut: „Ich habe geahnt, dass es wieder stinkt.“ Auch Wiesenau liegt, zumindest zeitweise und vor allem die Bereiche, die unmittelbar an die Landeshauptstadt grenzen, unter einer Geruchsglocke: „Es war so schlimm, dass sogar mein Pulli den Geruch angenommen hat“, berichtet Julian Manon.

Politik ist alarmiert

Unterdessen hat auch die Politik die Nachricht von neuerlichen Geruchsbelästigungen erreicht. Das bedeute, dass man „keinen Schritt vorangekommen ist“, bedauert der Bezirksbürgermeister Nord, Florian Beyer (Grüne). Und Angelika Jagemann, CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtbezirk Nord: „Ich blicke mit Sorge auf den Sommer.“

