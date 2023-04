﻿Rettungsdienste treffen immer häufiger auf Patienten ohne Notlage

Immer häufiger wird der Notruf alarmiert, obwohl kein Notfall vorliegt. Das hat Folgen. Sanitäter und Ärzte in Hannover verlieren wertvolle Zeit. Rettungsdienste fordern zur Entlastung mehr ambulante Angebote.

Hannover. Bei 112 Rettungsstau: Die Einsatzzahlen der Rettungsdienste in der Region Hannover sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Das bringt auch immer wieder die Notaufnahmen der Kliniken in Nöte, die auch regelmäßig Stationen abmelden müssen. Mehr Patienten treffen auf weniger Betten – Grund dafür wiederum sind Sparmaßnahmen und Personalmangel. „Allein im vergangenen Jahr hatten wir im Vergleich zu 2021 einen Zuwachs um mehr als 8 Prozent bei den Rettungsdienstalarmierungen“, betont Christine Karasch, Gesundheitsdezernentin der Region.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bagatelleinsätze blockieren Rettungskräfte

„Die Engpässe haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen“, sagt Celina Weidner vom Vinzenzkrankenhaus. Rund die Hälfte der Notfallpatienten kämen mit einem Rettungsdienst, bei internistischen Fällen liege die Quote noch weitaus höher. Die Belegungssituation ändere sich täglich und oft sogar stündlich, „eine Verbesserung der fach- und hausärztlichen Versorgung und Erreichbarkeit würde die Lage entspannen“.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Belastungen für unsere Notaufnahmen im Friederikenstift und Henriettenstift – insbesondere in Bezug auf das Patientenaufkommen – haben über die vergangenen Jahre zugenommen“, betont Diakovere-Sprecherin Maren Salberg. Grundsätzlich würden die Notaufnahmen nur extrem selten komplett abgemeldet, häufiger sind einzelne Fachbereiche belegt. „Trotz erheblicher Anstrengungen, eine teleneurologische Struktur über fast alle Standorte zu etablieren, ergeben sich immer wieder höhere Auslastungen in der Neurologie und den angeschlossenen Stroke Unit Einheiten“, so Steffen Ellerhoff, Sprecher des Klinikums Region Hannover. „Einzelne Stationen werden grundsätzlich nicht gemeldet. Ausnahmen sind Intensivstationen und Überwachungseinheiten.“

„Immer häufiger berichten Rettungsdienstmitarbeitende, dass sie zu Personen gerufen werden, deren Zustand keine notfallmedizinische Versorgung erfordert“, sagt Anton Verschaeren vom Roten Kreuz Region Hannover. „Diese Bagatelleinsätze blockieren dann Helfende und Rettungswagen für andere lebensbedrohliche Fälle.“ Erforderlich sei eine bessere Vernetzung ambulanter medizinischer Hilfesysteme, um den Rettungsdienst zu entlasten.

Ausbau ergänzender Einsatzmöglichkeiten

Eine zusammengeführte Gesundheitsleitstelle, die Notrufe über die 112 ebenso wie Anrufe mit dem Wunsch nach ärztlicher Hilfe über die 116 117 koordiniert, ist auch dringender Wunsch bei der Johanniter-Unfall-Hilfe in Hannover. „Außerdem fordern wir den Ausbau von ergänzenden Einsatzmöglichkeiten wie dem Modellprojekt Gemeindenotfallsanitäter und den Notfallkrankentransportwagen für Transport, Erstversorgung und Überwachung von nicht lebensgefährlich erkrankten Patienten.“

Maren Spitzenberger vom Arbeiter-Samariter-Bund Hannover fordert, dass die Kassenärztliche Vereinigung für die niedergelassenen Haus- und Facharztpraxen gemeinsam mit Krankentransportdiensten ihre Angebote neu strukturiert. Dann würden Patienten, die aus den Gründen wie Nichterreichbarkeit ihrer Hausärzte, knapper Akut-Termine bei Fachärztinnen oder Problemen, privat eine Fahrt zum Arzt zu organisieren, nicht auf Rettungstransportmittel zurückgreifen, die auf lebensbedrohliche Einsätze ausgerichtet sind. „Das betrifft auch die Notfallambulanzen, die mit Bagatellfällen überfüllt sind, sodass unsere Rettungskräfte häufig mehrere Krankenhäuser anfahren müssen oder sehr lange warten, bis sie ihre Patienten an die Notfallambulanzen übergeben können.“