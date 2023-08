Innenstadt

Vorsicht beim Geldabheben: Die Polizei rät, in der Umgebung auf Personen zu achten, die sich seltsam verhalten.

Betrüger in Hannover haben eine neue Masche: Sie beobachten Menschen beim Geldabheben, um ihnen die Summe danach zu stehlen. Laut Polizei gab es bereits einige Fälle in der Innenstadt. Eine Frau verlor so mehr als 10.000 Euro. Die Ermittler geben Tipps, um sich zu schützen.

