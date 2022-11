﻿Planungen können beginnen: In Kleefeld soll Hannovers zwölfte Integrierte Gesamtschule entstehen

Flagge zeigen gegen Gewalt an Frauen: So können Sie in Garbsen am Freitag mitmachen

In Garbsen gibt es am Freitag, 25. November, mehrere Aktionen anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen. Am Rathaus wird eine Flagge als Zeichen gehisst, die Polizei informiert am Planetencenter.