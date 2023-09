﻿ In Ricklingen taucht eine Schmiererei mit dem Schriftzug „AfD“ auf

Hannover. An einem Café in Ricklingen ist eine Schmiererei mit dem Schriftzug „AfD“ aufgetaucht. In der vergangenen Woche hatten gleich mehrere rassistische Hassparolen unter anderem bei „Dean & David“ in der Oststadt und an einem Bistro in Kleefeld die Landeshauptstadt schockiert. Die Polizei konnte einen Verdächtigen ermitteln. Dem 39-Jährigen werden ähnliche weitere Taten unter anderem an einer türkischen Moschee, den Räumen eines türkischen Vereins und Autos vorgeworfen. Er soll psychisch beeinträchtigt sein.

Während die Schriftzüge, die in der vergangenen Woche entdeckt wurden, beispielsweise an den Cafés neben dem Schriftzug „AfD“ aber auch Hassparolen aufwiesen, ist an dem Café an der Beekestraße in Ricklingen keine Hassparole zu finden. Auch die Schreibweise und die Art des Graffitis ähneln sich nicht. Handelt es sich also um einen Nachahmer? Dazu kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Hintergründe der Tat seien noch vollkommen unklar, sagt ein Sprecher.

Schriftzug an Café: „Mit Angst kann man nicht leben“

Yusuf Coban, einer der Inhaber des Cafés, hat die Schmierereien nach eigenen Angaben am Sonntagmorgen entdeckt. Einen grünen Schriftzug, auf dem ebenfalls „AfD“ gestanden habe, habe er schon entfernen können, sagt er. Der Schwarze aber ließe sich nicht so leicht entfernen. Mehrere Cafés im Stadtteil, die Menschen mit vermeintlichen Migrationshintergrund zugeordnet werden, seien betroffen, erzählt Coban. Er habe zudem von Zetteln mit rassistischen Parolen gehört. „Die wollen nur Angst machen“, sagt er. Doch er habe keine Sorge und sagt: „Mit Angst kann man nicht leben.“

Die AfD hatte sich bereits in der vergangenen Woche distanziert. „Wir haben keinen Einfluss darauf, wenn da jemand so etwas hinschmiert“, sagte Fraktionschef Jens Keller zu den Graffitis, die unter anderem bei „Dean & David“, aufgetaucht waren. Die CDU hatte der Partei vorgeworfen, mitverantwortlich für die rassistischen Parolen zu sein.

Rassistische Parolen am Fenster: In der vergangenen Woche war die Polizei bei der „Dean & David“-Filiale an der Lister Meile. © Quelle: Frank Tunnat

Die Farbanschläge hatten große Solidarität mit den Betroffenen, nicht nur in den Stadtteilen und in ganz Hannover, sondern auch bundesweit ausgelöst.

