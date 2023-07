In Springe vermisst: Polizei Hannover sucht nach 30-jährigem Mann

Springe/Hannover. Die Polizei Hannover bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 30-Jährigen. Der junge Mann ist seit drei Tagen verschwunden und wurde zuletzt bei seiner Mutter in Springe gesehen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Gesuchte sich etwas antut.

Nach Polizeiangaben verließ Bajram C. die Wohnung am Montag, 3. Juli, gegen 9 Uhr. Der 30-Jährige ist seit zwei Wochen zu Besuch in Springe, denn inzwischen lebt er eigentlich in Berlin. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben bereits, dass der Vermisste „nicht mit einem Auto unterwegs ist“. Dennoch gibt es zurzeit keine Anhaltspunkte, wo sich C. aufhalten könnte.

Seit Tagen vermisst: Bajram C. (30). © Quelle: Polizei

Vermisster hat auffällige Tattoos

Der 30-Jährige ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkelbraune Haare, braune Augen, dazu einen dunkelbraunen Vollbart. Als er die Wohnung verließ, trug C. vermutlich eine schwarze Jogginghose und schwarze Nike-Turnschuhe. Besonders auffällig: Der linke Unterarm, die Handoberfläche und einzelne Fingerglieder sind tätowiert, unter anderem mit dem Wort „Carmero“ und einem Diamanten. Hinweise nimmt die Polizei Springe unter Telefon (05041) 770 80 entgegen.

Haben Sie oder Bekannte Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (evangelisch)

(0800) 111 0 222 (römisch-katholisch)

(0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

