﻿Grippe- und RS-Virus: In Niedersachsen treten mittlerweile immer weniger Fälle auf

Hannover. Die Aktivität von Erkältungs- und Grippeviren ist rückläufig. Laut Landesgesundheitsamt sind die Zahlen mittlerweile wieder auf das Niveau von vor der Corona-Pandemie gesunken. In der dritten Woche des Jahres ist sowohl die Influenza- als auch die RS-Virus-Positivrate weiter abgesunken. Beide liegen jetzt deutlich unter 20 Prozent. Die Krankheitsrate in Kindertagesstätten beträgt 14 Prozent, insgesamt wird das Infektionsgeschehen nur noch als mittel eingeschätzt – was aber immer noch eine hohe Krankheitslast und damit Ausfälle in der Bevölkerung bedeutet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

57 Gripptetote in Niedersachsen

In der dritten Kalenderwoche wurden 152 laborbestätigte Influenzafälle in Niedersachsen übermittelt. Es handelt sich in 127 Fällen um InfluenzaA-Virus und 20-mal um Influenza B-Virus. Seit Beginn der Saison Anfang Oktober 2022 sind insgesamt 16.609 laborbestätigte Influenzafälle übermittelt worden – und 57 durch Laboruntersuchungen bestätigte Influenza-Todesfälle. Influenzaerkrankungen führen häufig nicht unmittelbar, sondern in Verbindung mit vorbestehenden Grunderkrankungen zum Tode. Die tatsächliche Anzahl direkt oder indirekt durch Influenza bedingter Todesfälle lässt sich erst nach Ende der Saison anhand der Todesfallstatistik feststellen. Abhängig von der Schwere der jeweiligen Influenzasaison kann die Übersterblichkeit in Deutschland mehr als 20.000 Fälle betragen.