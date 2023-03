﻿Bahn-Störung behoben: Zugausfälle und Verspätungen werden wieder angezeigt

Bundesweite technische Störung bei Deutscher Bahn: Ausfälle und Verspätungen aller Züge wurden am Freitag nicht angezeigt.

Die stundenlange Störung aller Anzeigetafeln und -medien der Deutschen Bahn am Freitag ist behoben. Seit dem frühen Mittag gibt es wieder Informationen zu Verspätungen oder Zugausfällen in Echtzeit. Die Probleme betrafen unter anderem alle S-Bahnen in Hannover, aber auch der Fernverkehr.

