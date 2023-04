﻿So schön ist das Schulfest der Grundschule An der Uhlandstraße in der hannoverschen Nordstadt

Die Grundschule An der Uhlandstraße in der Nordstadt gehört zu den kleinen Grundschulen in Hannover. Aber die Familien schätzen gerade das. Nach langer Corona-Pause gab es jetzt wieder einen Tag der offenen Tür.

Sie gehören zum Redaktionsteam: Zweitklässlerinnen Romy (li, 8) und Lani (8) besuchen die Grundschule An der Uhlandstraße und haben die Schülerzeitung mitgestaltet. Die Grundschule in der Nordstadt hat ein großes Schulfest gefeiert.

Nordstadt. Nach langer Corona-Pause gibt es an der Grundschule An der Uhlandstraße endlich wieder einen Tag der offenen Tür. Ein gutes Fest für alle Grundschulkinder, sagt Schulleiterin Kathrin Sobiech, aber auch Kita-Kinder aus der Nachbarschaft, denen der Wechsel in die Schule noch bevorsteht.

Bunte Schule, buntes Fest: Die Grundschule An der Uhlandstraße hat auch die Kita-Kinder, die erst noch in die Schule kommen, zu ihrem Tag der offenen Tür eingeladen. © Quelle: Katrin Kutter

Die Grundschule ist durchgängig zweizügig, die Schülerzahl liegt insgesamt bei 150 Kindern. Eigentlich wären genügend Kinder für drei Klassen pro Jahrgang da, sagt Sobiech, und in dem Gebäude wäre auch der Platz. Doch weil die Grundschule zu den stadtweit 17 Standorten gehört, die noch keine Ganztagsschulen sind, müssen manche Eltern von ihrer Anmeldung wieder Abstand nehmen, weil sie keinen Betreuungsplatz im Hort finden. Auch im nächsten Schuljahr ist der Bedarf an Plätzen größer als das Angebot. Auf 16 frei werdende Plätze haben sich schon 34 Familien angemeldet.

Raum und Kinder für drei Klassen pro Jahrgang wären da: Schulleiterin Kathrin Sobiech hätte gern mehr Ganztagsplätze, aber die Stadt verweist darauf, dass auch andere Schulen versorgt werden müssen. © Quelle: Katrin Kutter

Zweitklässler Brian (8), der sich beim Falten versucht, hat von Anfang an einen Hortplatz ergattert. „Ohne wäre es auch gar nicht gegangen“, sagt seine Mutter Lea Gericke (27). Die Familie war erst kurz vor der Einschulung in die Nordstadt gezogen: „Toll, dass wir gleich einen Hortplatz bekommen haben“, sagt Lea Gericke. Auch Alina Gumnior hat für ihre Tochter Lani (8) einen Betreuungsplatz. Sie schätzt die familiäre Atmosphäre an der Schule: „Hier kennt jeder jeden.“

Basteln gemeinsam: Lea Gericke (27) hat für ihren Sohn Brian (8) einen Hortplatz bekommen. © Quelle: Katrin Kutter

Lani gehört mit ihrer Freundin Romy (8) zum Redaktionsteam der Schülerzeitung „Flugpapier“, die alles hat, was eine gute Schülerzeitung braucht – Berichte, Basteltipps, Witze und ein Ausmalbild, alles von den Kindern selbst gemacht.