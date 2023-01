﻿Schulen in Hannover stellen ihre Angebote vor

Mit Start des neuen Jahres präsentieren sich mehrere Schulen in Hannover. Es gibt einen Infotag der Berufsschulen, aber auch Infos zu den Oberstufenangeboten von Gesamtschulen.

Hannover. Mehrere Schulen laden zu Infoabenden ein. Die Berufsbildende Schule Cora Berliner veranstaltet am Donnerstag, 12. Januar, und am Montag, 16. Januar, jeweils zwischen 17 und 20 Uhr einen Infotag mit Firmenkontaktbörse für Schulabsolventen mit Haupt- und Realschulabschluss und Jugendliche mit einer abgeschlossenen Ausbildung. Am Standort Nußriede stellen sich rund 60 Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen im Bereich Industrie, Handel, Logistik, Büro, Tourismus und Freizeit vor, am Standort Brühlstraße sind es sogar 70. Die BBS bietet Wege zum Erweiterten Realschulabschluss, Abitur und Studium an.