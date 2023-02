﻿Initiative Business4school: Sommersemester startet am 20. Februar

Hannover. Wie funktioniert eigentlich ein Unternehmen? Warum sind manche Produkte erfolgreich und andere nicht? Wie wirken Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen? All diese Fragen möchte das Bildungsprojekt „Business4school“ beantworten. Die Initiative, 2014 vom Lions Club Göttingen angestoßen, veranstaltet seit drei Jahren Collegeabende in Hannover, Braunschweig und Göttingen, die sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 bis 12 richten und kostenlos sind.

Für junge Menschen sind die Kurse eine Möglichkeit, sich zusätzlich zum Unterricht mit Wirtschaft auseinandersetzen – auf einer praktischen Ebene. Sie können erste Kontakte zu Unternehmen knüpfen und die Leibniz-Universität in Hannover kennenlernen. Pro Abend führen Fachdozenten ins jeweilige Thema ein, dann berichten Menschen aus regionalen Betrieben, was das für ihre Arbeit bedeutet. Darunter sind etwa Hörgerätehersteller Kind, Triebwerkunternehmen MTU und die Technologiefirma Viscom.

Ausflug zur Roboterfabrik

Bereits zu Ende gegangen ist das Wintersemester über „Wirtschaft als Verbraucher“. Das Sommersemester mit dem Schwerpunkt „Wirtschaft im Unternehmen“ startet in Hannover am Montag, 20. Februar, mit dem Thema „Produkt & Markt“. Die einzelnen Collegeabende finden hybrid jeweils von 18 bis 20 Uhr auf dem Conti-Campus der Uni an der Königsworther Straße statt. Die weiteren Termine sind am 13. März (Produktion & Logistik), 17. April (Personal), 15. Mai (Finanzen) und 19. Juni (Unternehmensstruktur). Wer regelmäßig teilnimmt, in Präsenz oder auch online, bekommt ein Zertifikat.

Außerdem organisiert der Veranstalter eine Exkursion in eine Roboterfabrik in Hannover, bei der die Teilnehmenden selbst kleine Roboter programmieren können. Den Semesterabschluss bildet ein Start-up-Workshop, in dem die Schülerinnen und Schüler einen Businessplan entwickeln. Die Programme und weitere Informationen sind auf der Projektwebseite www.business4school.de/college/hannover/ eingestellt, Anmeldungen sind noch möglich. kut