Jahrelang streitet Hannover um die autofreie Innenstadt. Längst ist das Konzept aufgeweicht, jetzt ist von autoarm die Rede. Aber je konkreter die Planung Gestalt annimmt, desto deutlicher zeigen sich die Vorzüge. Zum Beispiel an der Schmiedestraße.

Hannover. Es ist ja oft so: Was weit in der Zukunft liegt, löst erst mal Ängste und Sorgen aus. Je näher es rückt, je konkreter und fassbarer es wird, desto mehr können sich auch die guten Seiten zeigen.