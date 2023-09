﻿Abgeschottetes Hannover? Onay stellt sich den Fragen der Bürger

„Es ist nicht nachvollziehbar, wieso ein grüner Oberbürgermeister einen Innenstadtumbau plant, der nur Steinwüsten und verödete Plätze vorsieht“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Wilfried Engelke. Die Liberalen vermissen „Blüh- oder Rasenflächen“ in den Plänen der Stadt. Tatsächlich fehlt in der jüngst eröffneten Schmiedestraße jegliches Grün , allerdings sollen dort im November Bäume gepflanzt werden. Die Pläne für die Prinzenstraße sollen der Goldstandard für den Klimawandel sein : Geplant sind Wasserspeicher im Boden, begrünte Versickerungsflächen, Bäume und ein digital gesteuertes Bewässerungsmanagement, das auch auf Wetterprognosen reagieren soll. Modellrechnungen zeigen: In den begrünten Teilen des Opernplatzes sowie in der von Bäumen gesäumten Theaterstraße ist es um rund fünf Grad kühler als in vollständig versiegelten Bereichen.