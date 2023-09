﻿So reagieren deutsche Medien auf Belit Onays Innenstadtkonzept

Hannover. Durchfahrtssperren für Autos, kaum Parkmöglichkeiten am Straßenrand und Vorrang für Fußgänger und Radfahrer: So soll der Umbau der Verkehrsinfrastruktur in Hannovers Innenstadt umgesetzt werden. Das Mobilitätskonzept soll am Dienstag, 19. September, von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) gemeinsam mit Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) dem Rat der Stadt vorgelegt werden. In der Opposition lösen die Pläne Protest aus.

Und auch über die Stadtgrenzen Hannovers hinaus wird über das Thema berichtet. „Wählerschreck Verkehrsberuhigung“, titelt zum Beispiel der Berliner „Tagesspiegel“ und ordnet ein: In Berlin mussten die Grünen jüngst einen herben Rückschlag bei verkehrsberuhigenden Maßnahmen einstecken. Manja Schreiner (CDU) gab als frisch gewählte Verkehrssenatorin die temporär gesperrte Friedrichstraße wieder für den Autoverkehr frei. Doch mit seinem Konzept könne das Grün geführte Hannover wieder zum deutschlandweiten Vorbild in der Mobilitätswende werden.

„Hannover mit knallhartem Anti-Auto-Plan“

Plakativer wird es bei der „Bild“: „Hannover wird zur autofreien City XXL“ titelt sie und erläutert daraufhin die geplanten Maßnahmen. Noch deutlicher wird die „Hamburger Morgenpost“: Hier werden die Pläne zur Mobilitätswende als „Anti-Auto-Plan“ betitelt. Weiter schreibt das Blatt: „Man muss es sich im Land der Autofahrer einmal auf der Zunge zergehen lassen“, dass das Auto Platz machen müsse. Und doch zeigt man sich einsichtig, dass eine Mobilitätswende, wie Hannover sie anstrebt, angesichts des Klimawandels notwendig sei.

Nicht zuletzt beschäftigen die Pläne auch andere nationale Zeitungen wie den „Spiegel“, die Onays Mobilitätskonzept für eine Verkehrswende weit über Hannovers Stadtgrenzen bekannt machen.

