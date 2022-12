Im Januar sollen die ersten Mieter einziehen: Im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord entstehen 24 neue Ein- bis Vierzimmerwohnungen – dank einer innovativen Dachaufstockung. Es ist nicht die einzige Besonderheit.

Hannover. Eine genaue Vorstellung vom Produkt bekommt man noch nicht, wenn man sich über das enge Treppenhaus an der Röttgerstraße in den fünften Stock arbeitet. Die meisten der 24 neuen Wohnungen in unmittelbarer Nähe zur Leine lassen maximal erahnen, wie ein Leben hier in Zukunft aussehen kann. Dabei soll es schon bald soweit sein.