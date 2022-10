﻿Insolvenz der Holzmühle in Eldagsen: Was passiert mit den Gutscheinen?

Zwei Monate früher als sonst zieht die Kirchengemeinde der Stiftskirche in ihr Winterquartier: die deutlich kleinere Stadtkirche. Die ist leichter zu beheizen und dadurch können jede Menge Kosten gespart werden. Weihnachten will man jedoch trotzdem in der größeren Stiftskirche feiern. Es werden wohl „kalte Weihnachten“.