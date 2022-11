﻿Rathaus, Leine, Ihme-Zentrum: Polina Schneider erschafft ganz besondere Hannover-Motive mit Katzen

Eine Katze vor dem Neuen Rathaus in Hannover: Polina Schneider will mit ihrer Kunst Menschen unterhalten.

Hannover. Viele Künstlerinnen und Künstler haben Musen. Für Polina Schneider aus Hannovers Südstadt sind es ihre Katzen, die sie zu bunten und amüsanten Illustrationen und Collagen inspirieren. Auf ihrem Instagram-Kanal @Katjeshnik sieht man die kleinen Vierbeiner die große Welle von Kanagawa surfen – eigentlich ein Werk des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai. Die Vierbeiner imitieren auch Edvard Munchs Schrei und posieren wie das Mädchen mit dem Perlenohrring auf einem Gemälde des niederländischen Malers Jan Vermeer.

Und dann sind da noch die Zeichnungen von Katzen, die sich am Leineufer, vor dem Neuen Rathaus und im Lichthof der Leibniz Uni Hannover räkeln. Sie wickeln sich um eine Nanafigur und sitzen auf dem Ihme-Zentrum oder vor dem Anzeiger-Hochhaus. Es sind Referenzen an die Stadt, in der Künstlerin Schneider mit ihrem Mann und den Katzen lebt.

Mit lustigen Postkarten fing alles an

Angefangen hat alles in der Corona-Pandemie. „Wir gehören aber nicht zu den Leuten, die sich Haustiere wegen Corona geholt haben“, sagt Schneider. Katze „Kotji Pushkin“, benannt nach dem russischen Poeten und Dichter, reiste Freitag, dem 13., aus einem Tierheim in Ungarn zu Schneider und ihrem Mann Marcus nach Hannover.

„Durch die Kurzarbeit im Lockdown wusste ich nicht so richtig etwas mit mir anzufangen“, sagt Schneider. Zunächst brachte sie ihrer Katze Tricks bei, dann begann sie für Freundinnen lustige Katzenpostkarten zu gestalten. Die Reaktionen aus ihrem Umfeld waren durchweg positiv. Mann Marcus Schneider trägt sogar Pulli und T-Shirt, die mit der Katzenkunst seiner Frau bedruckt sind.

Mittlerweile sind zwei weitere Katzen dazugekommen: Vassilij Gagarin, ebenfalls aus Ungarn, und Blinchik (russisch für Pfannküchlein), der von einer geflüchteten Tierschutzorganisation aus Kiew gerettet wurde. Letztere hat keinen russischen Nachnamen. Das erschien Schneider aufgrund des Krieges unpassend.

Katzen in Hannover: Die Illustrationen fertigt Polina Schneider am Tablet an. © Quelle: Katrin Kutter

Motive als Postkarten, Poster oder Beutel

Schneiders Illustrationen von bekannten hannoverschen Wahrzeichen in Kombination mit einer oder mehreren Katzen entstehen am Tablet. Beigebracht hat sie sich das selbst. Mit ihrer Kunst möchte Schneider Menschen unterhalten: "Ich freue mich, wenn ich Leute damit anspreche und sie Hannover wiedererkennen". Ihre Kunst zeigt sie auf ihrem Instagram-Kanal. Die Motive können aber auch in Form von Postkarten, Postern, Beuteln oder kleinen Ansteckpins online unter sirmittens.com, einer Internetseite für Katzenkunst, oder bei Anchita Bubble Tea in der Sallstraße in der Südstadt gekauft werden.

Für die Zukunft wünscht sich Schneider einen eigenen Onlineshop für ihre Werke. Um ihn ausreichend zu bestücken, mangelt es aber noch an Artikeln und Lagerplatz.

Bewerbung für Studium im Fotojournalismus

Ursprünglich kommt die Hobbykünstlerin aus einer ganz anderen Branche. Sie hat bereits zwei Bachelorabschlüsse in Informatik und Sinologie – Chinesisch als Fremdsprache. Sie kann also nicht nur programmieren, sondern spricht auch fließend Mandarin. Hauptberuflich ist sie als Softwaretesterin und sogenannte Product Ownerin in einem Onlinesupermarkt tätig.

Mittlerweile ist ein Fotojournalismus-Studium dazugekommen. Lange habe sie sich nicht getraut, sagt Schneider. „Die Corona-Pandemie hat dahingehend echt gutgetan, weil ich mir da glücklicherweise die Zeit für die Bewerbung nehmen musste.“ Mittlerweile studiert sie im dritten Semester an der Hochschule Hannover in Teilzeit. „Die Informatik mag ich auch, das ist kein Widerspruch für mich. Wenn ich beides irgendwie verbinden könnte, wäre das sehr cool“.

In ihrer Arbeit als Fotojournalistin spielen vor allem Umweltthemen und sozial bedeutsame Themen eine Rolle. Außerdem möchte die gebürtige Russin, die Ende der Neunzigerjahre als Kontingentflüchtling nach Deutschland kam, ihren besonderen kulturellen Hintergrund einbringen.

Kater Vassilij Gagarin dient Polina Schneider als Inspiration für ihre Kunst. © Quelle: Katrin Kutter

Die Repräsentation der weiblichen Perspektive ist ihr auch sehr wichtig: „Die Informatik ist eine männerdominierte Branche, in der Fotografie ist es ähnlich. Deswegen finde ich es wichtig, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen“, erklärt sie. Ihre Fotos sind auf Instagram oder im

Tuerspion Magazin

zu sehen.

Von Marie-Theres Bauer