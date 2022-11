﻿So erleichtert die Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule in Hannover ukrainischen Kindern die Eingewöhnung

Auch fast neun Monate nach Kriegsbeginn kommen immer noch Familien aus der Ukraine nach Hannover. Wie gelingt die Integration der Kinder an den Grundschulen? Ein Besuch an der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule in Hannover-Bothfeld.

Sie ist ihr Sprachrohr: Lehrerin Tatjana Marz (35) versteht Russisch und hilft den ukrainischen Kindern an der Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule in Bothfeld beim Eingewöhnen.

Hannover. „Malkasten“, sagt Alisa (9). Sofort rennt ein Junge zu einem Bild an der Tafel, das ein malendes Kind zeigt. Eine Mitschülerin deutet auf ein Klebebild mit Pinsel. „Denkt noch einmal genau nach!“, ermuntert Lehrerin Tatjana Marz, die den ukrainischen Kindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren an der Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule Deutschunterricht gibt. Nach kurzem Innehalten zeigen beide Kinder auf das Bild mit dem Tuschkasten. Die Sprache hat ihre Feinheiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vertrauen schaffen – auf Russisch

Seitdem Marz die ukrainischen Schüler sechs Stunden pro Woche gemeinsam unterrichtet, läuft die Integration noch viel besser, als wenn die Kinder nur allein in ihren Stammklassen sitzen würden. Die Lehrerin hat ihre ersten drei Lebensjahre in Tadschikistan verbracht, sie versteht Russisch, auch wenn sie es nicht sprechen kann. Aber das Verstehen ist die Hauptsache. Die Kinder erzählen auf Russisch, Marz antwortet auf Deutsch, und durch diese besondere Art des bilingualen Unterrichts erweitern die Schülerinnen und Schüler zunehmend ihre Deutschkenntnisse.

„Hier können die Kinder erstmal in ihrer Sprache bleiben“, erklärt Marz die Vorteile. „Sie können ausgelassen sein, entspannen, wir entwickeln eine Vertrauensatmosphäre, in der sie sich öffnen können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sprachbildung mit Spielen: Lehrerin Tatjana Marz erklärt an der Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule ukrainischen Kindern die deutschen Begriffe. © Quelle: Nancy Heusel

„Das ist eine Goldgrube“, sagt Schulleiterin Ute Sündermann (57). Sie habe ukrainische Kinder erlebt, die neugierig und aufgeschlossen in ihre neue Umgebung gekommen seien, die hätten es leichter gehabt, sich einzuleben. Aber dann seien da auch die ruhigeren, in sich gekehrten, traumatisierten Schüler gewesen, zu denen die Lehrkräfte kaum einen Zugang gefunden hätten und die wenig gesprochen hätten. Auch diese hätten sich durch und im Deutschunterricht von Tatjana Marz zunehmend geöffnet: „Die Kinder sind einfach aufgeblüht.“

Erstmal Vertrauen aufbauen: Grundschullehrerin Tatjana Marz ist in Tadschikistan geboren und als Dreijährige nach Deutschland gekommen. © Quelle: Nancy Heusel

Was der Google-Übersetzer allein nicht kann, das schafft Tatjana Marz – sie zeigt Empathie und Verständnis für die Kinder und ihre Flüchtlingsgeschichten, und das nicht nur im wörtlichen Sinne. Wenn die Schüler nach den Herbstferien aufgewühlter sind, weil sie in der Ukraine waren und vielleicht nach Längerem ihren Vater wiedergesehen haben, dann bringt die 35-Jährige sie wieder zur Ruhe.

Lesen Sie auch

1341 ukrainische Kinder sind an Hannovers Schulen

Ute Sündermann gehört mit Leiterinnen und Leitern anderer Schulformen zu einem Arbeitskreis, in dem auch Vertreter von der Stadt und dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung sitzen und sich regelmäßig über die Verteilung und Integration von ukrainischen Schülern unterhalten. Im Schulausschuss Ende September hatte Hannovers Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski gewarnt, dass einige Schulen bereits am Rande ihrer Kapazitätsgrenzen seien, dabei erwartet die Stadt Hannover in den nächsten Wochen rund 5000 weitere Flüchtlinge. Unklar ist jedoch, wie viele schulpflichtige Kinder darunter sein werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer rät den richtigen Begriff am schnellsten? Mit Blumen deuten die Kinder auf das passende Bild an der Tafel. © Quelle: Nancy Heusel

Nach Auskunft der Stadt sind aktuell 1341 ukrainische Kinder an den Schulen aufgenommen worden, darunter 473 an Grundschulen und 868 an weiterführenden Schulen – das sind 45 Kinder mehr als Ende September.

Wie gut Integration gelingt, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab: Schulleiterin Ute Sündermann von der Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule. © Quelle: Nancy Heusel

An der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, die von insgesamt 168 Schülern besucht wird, gibt es zurzeit neun ukrainische Kinder. Die Grundschulleiterin lobt die Offenheit und Hilfsbereitschaft ihrer Schulgemeinschaft. Wie gut die Integration der Geflüchteten jeweils gelinge, hänge an den jeweiligen Bedingungen ab, sagt Sündermann. Sind die Kinder aufgeschlossen oder eher introvertiert? Gibt es vor Ort russischsprachige Mitschüler, Lehrkräfte oder Eltern, die helfen können? Wie sind die räumlichen Kapazitäten? „Es gibt Schulen, die stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagt Sündermann. An der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule sei das anders.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sieht aber auch eine Obergrenze: Mehr als drei ukrainische Flüchtlingskinder pro Klasse sollten es generell nicht sein, findet sie, andernfalls könnten die Lehrkräfte schnell an ihre Belastungsgrenze kommen. Auch wenn der Krieg in der Ukraine bereits seit Ende Februar läuft, könne von mangelnder Solidarität in ihrem Umfeld keine Rede sein, sagt die Rektorin. Vorherrschend sei noch immer das Gefühl, dass mitten in Europa Krieg sei und man den Flüchtlinge ein freundliches Willkommen bereiten wolle .

Inzwischen spielt die Lerngruppe von Tatjana Marz ein anderes Spiel: Ein Junge zieht Gegenstände aus einem Beutel, und die Kinder müssen sie mit den richtigen deutschen Begriffen samt Artikel benennen. Eifrig machen die Mädchen und Jungen mit und rufen: „Der Stift, das Buch.“ Sündermann schmunzelt: „Das Gehirn lernt, wenn es begeistert ist.“