﻿Interesse an Autobiografie von Prinz Harry ist in Hannover gering

Seit 30 Jahren arbeitet er als Diplomchemiker, aber Andreas Gassner aus dem Garbsener Ortsteil Osterwald Unterende hat noch eine zweite Leidenschaft: Der 60-Jährige züchtet in seinem Garten Chilis und stellt feurige Soßen her. Die gibt es an jedem zweiten Sonnabend bei seinem Hofverkauf in Garbsen.