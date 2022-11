﻿„Rücksichtslos“: Mieterbund und Immobilieneigentümerverband kritisieren geplanten Grundsteueranstieg in Hannover

Altes Kaiser-Center in Hannover: Bauarbeiten für Bürokomplex am Fischerhof starten

Der Abriss des ehemaligen Kaiser-Centers am Fischerhof in Hannover ist beendet, jetzt werden 200 Betonpfähle in den Boden gebohrt. Darauf soll der neue Bürokomplex des Aachener Unternehmens BOB entstehen, der dank nachhaltiger Planung vollständig ohne Gas- und Ölheizung auskommen soll.