Opferhilfe, Telefonseelsorge und Co.: Beratungsangebote für Frauen in Hannover

In Hannover gibt es zahlreiche Beratungsstellen und Zentren, zu denen Frauen in verschiedenen Lebenslagen Kontakt aufnehmen können – etwa bei häuslicher Gewalt.

An wen können sich Frauen in Krisen, bei Gewalt oder zur allgemeinen Beratung wenden? In Hannover gibt es zahlreiche Beratungsstellen und Zentren, zu denen Frauen in verschiedenen Lebenslagen Kontakt aufnehmen können. Eine Auswahl.