﻿Internationaler Frauentag: Fünf Demonstrationen am Mittwoch in Hannover

Mehr als 1000 Menschen werden am Mittwoch in Hannover zu Frauentag-Protesten erwartet. Fünf Demonstrationen sind am gesamten Tag in der Stadt angezeigt, der größte Zug will von der Oper Richtung Linden ziehen. Gleichzeitig streiken die städtischen Kita-Angestellten.

Hannover. Mittwoch, 8. März, ist Internationaler Frauentag. Auch in Hannover macht der weibliche Teil der Bevölkerung deshalb auf die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft aufmerksam. In der Landeshauptstadt sind fünf Proteste angezeigt, darunter größere und kleinere. Sie starten teils schon am Vormittag und gehen bis in den Abend hinein. Da es gleichzeitig auch einen Demozug des Verdi-Warnstreiks in den städtischen Kitas gibt, wird es voll auf den Straßen.

Den Anfang macht ab 12 Uhr die Grüne Jugend Niedersachsen unter dem Motto „One Solution – Feminist Revolution“ (Eine Lösung – Feministische Revolution). Sie erwartet bis 13 Uhr Teilnehmerzahlen im mittleren zweistelligen Bereich am Kröpcke. Es beteiligten sich unter anderem auch die Jusos, die DGB-Jugend und die Gruppe „Hannover for Iran“.

Internationaler Frauentag: Größter Protest vor der Oper

Außerdem startet um 12.30 Uhr ein Protestzug für Frauenrechte am Hauptbahnhof. Über die Bahnhof- und Karmarschstraße geht es zum Platz der Weltausstellung, dort bleibt die Demo bis zu ihrem geplanten Ende gegen 16 Uhr als neue, aber stationäre Kundgebung. Auch hier wird laut Polizei mit einer zweistelligen Teilnehmerzahl gerechnet.

Die größte Demonstration vom Feministischen Rat Hannover beginnt um 16 Uhr vor der Oper. Der Slogan: das kurdische „Jin, Jiyan, Azadî“ (Frau, Leben, Freiheit), das sich seit den Protesten im Iran immer weiter verbreitet. Die Polizei spricht von Protestierenden „im unteren vierstelligen Bereich“. Nach einem etwa einstündigen Auftakt marschiert der Zug via Kröpcke, Steintor, Klagesmarkt und Königsworther Platz zum Küchengarten. Das Ende wird für 21 Uhr erwartet.

Gleichzeitig Verdi-Streik der Kita-Beschäftigten

Und auch um 17 Uhr gibt es noch einen Protest vom Frauenverband Courage. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen laut Polizei vom Hauptbahnhof „im Zickzack“ durch die Innenstadt ziehen, etwa über den Platz der Weltausstellung und durch die Große Packhofstraße. Ende der Demo ist gegen 19 Uhr wieder vor dem Hauptbahnhof. Zwischen 17.30 und 20 Uhr gibt es zudem in der Innenstadt einen Stand von Amnesty International zur Frauenrechtslage auf der Welt.

Und: Zu diesen Protesten kommt noch der nächste Verdi-Streik. Am Mittwoch legen die Beschäftigten der 43 städtischen Kitas ihre Arbeit nieder, um für eine besseren Bezahlung zu protestieren. Außerdem gibt es ab 10 Uhr eine Kundgebung vor dem Hauptbahnhof mit anschließendem Marsch zur Goseriede. Die Gewerkschaft rechnet mit Teilnehmenden im vierstelligen Bereich.