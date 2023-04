﻿    Interner Bericht: Schmalerer Südschnellweg in Hannover wäre möglich gewesen

Hannover. Ist der Ausbau von Hannovers Südschnellweg nach Autobahn-Standard wirklich ohne Alternative? Den Eindruck hatten die für die Planung Verantwortlichen bei Bund und Land in der Vergangenheit regelmäßig erweckt. Doch offenbar wäre eine Verbreiterung von 14,50 auf 25,60 Meter in der Leinemasch gar nicht notwendig. Das geht aus dem noch internen Entwurf eines Abschlussberichts der Expertengruppe hervor, die Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) ins Leben gerufen hatte. Der Entwurf liegt dieser Zeitung vor. In dem Gremium hatten Gegner und Befürworter des Ausbaus Argumente ausgetauscht.

„So haben sich die Punkte Höhenlage und Breite der Straße in der Expertenrunde als nicht zwingend erwiesen, sondern als Ermessensentscheidung der Verwaltung in der Abwägung“, heißt es in dem Entwurf, den das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr an die Teilnehmer der Runde verschickt hat. Das überrascht insofern, als dass zum Beispiel Eric Oehlmann, der Präsident der für die Planungen zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, im Herbst 2021 versichert hatte, dass man „minimalinvasiv an die Sache herangegangen“ sei.

Böschungen und Bewuchs könnten bleiben – theoretisch

Zuvor hatte seine Behörde zudem in Stellungnahmen erklärt, dass gemäß Richtlinien eigentlich sogar eine Breite von 31 Metern angemessen gewesen wäre. Um die Eingriffe in die Natur möglichst gering zu halten, habe man sich jedoch für die Breite von 25 Metern entschieden. Aus den Richtlinien gehe auch hervor, dass der Südschnellweg mit seiner überregionalen Bedeutung in die Kategorie „Autobahn“ falle, hieß es.

In dem Entwurf des Abschlussberichts steht zudem, dass der Verzicht auf einen höheren Trassendamm sowie die Einrichtung von Nothaltebuchten anstelle eines durchgehenden Seitenstreifens im noch nicht gerodeten Westabschnitt „im Ergebnis in großen Teilen zum gewünschten Ziel der Verbreiterungsgegner führen würde, die vorhandenen Straßenböschungen und deren Bewuchs zu erhalten“.

Brücken in der Leinemasch halten nicht mehr lange

Allerdings wird aus dem Papier auch deutlich, dass in der Realität solche Änderungen wohl nicht mehr möglich sind – zumindest nach der Einschätzung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Aus ihrer Sicht wären eine geringere Breite oder Höhe der Trasse „essentielle Gegenstände der Planung und des dazugehörigen Planfeststellungsverfahrens“ und hätten Auswirkungen auf „nahezu alle Planunterlagen“. Rechtssicher seien sie deshalb „nicht ohne ein formales Verfahren mit erneuter Öffentlichkeitsbeteiligung“ möglich, so das Urteil der Behörde.

Die Zeit dafür gibt es aber wohl nicht mehr. Denn aus dem Bericht geht auch hervor, dass die maroden Brücken in der Leinemasch wohl nur bis Ende 2024 halten, „möglicherweise für ein paar weitere Monate (keine Jahre)“.

Aufseiten der Gegner der Verbreiterung sorgen diese Ergebnisse für Frust. „Damit holen wir niemand aus den Bäumen“, sagt ein Mitglied der Expertenrunde. Anstatt in dem Gremium einen Konsens über Veränderungen zugunsten des Klimaschutzes zu erreichen, stehe man „mit leeren Händen da. Wir haben viel Zeit verschwendet“, so die Kritik.

Südschnellweg: Mehr Lärmschutz – weniger Tempo?

Auch Verkehrsminister Lies macht keine Hoffnungen, dass es bei dem entscheidenden Punkt, der Breite des Südschnellwegs, noch zu Änderungen kommen könnte. Das Verfahren habe „gezeigt, wie schwierig es sein wird, die durchaus nachvollziehbaren Wünsche der Ausbaukritiker noch einzubringen, ohne den Planfeststellungsbeschluss zu gefährden“.

In Aussicht stellt er eine „Verbesserung des Lärmschutzes, bei der klaren Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit, bei den Ausgleichsmaßnahmen mit mehr und größeren Bäumen direkt vor Ort und bei einem notwendigen Radweg“. Zudem habe sich gezeigt, „was wir bei den vor uns liegenden Maßnahmen – etwa beim Westschnellweg – anders und vor allem besser machen müssen“.