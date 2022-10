33 Jahre nach dem Selbstmord der Mutter bringt sich die Schwester der Fotografin Bettina Flitner um. Jetzt hat die Ehefrau von Alice Schwarzer ein Buch über die Trauer – und das Leben geschrieben.

Dann hat sie es also wirklich getan“, hat Bettina Flitner gedacht, als ihr Vater ihr am Telefon vom Selbstmord ihrer Mutter erzählt. 33 Jahre später bringt sich ihre Schwester um. Depressionen und Selbstmordgedanken begleiten die Familie der bekannten Fotografin auch schon in den Generationen vor der Mutter. Jetzt hat die Autorin ein Buch darüber geschrieben. „Meine Schwester“ heißt es (Kiepenheuer & Witsch, 315 Seiten, 22 Euro), darin reflektiert sie ihre Zeit mit ihrer Schwester Susanne, ihre gemeinsame Kindheit, von der sie einen großen Teil auch in Hannover verlebt hat und blickt auf das, was von den geliebten Menschen bleibt.