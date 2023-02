﻿„Eine Feier für alle“: Intendantin Berman zieht positive Bilanz des Opernballs

Frau Berman, Ihr erster Opernball in Hannover, wie war’s?

Einfach super, weil das hier in Hannover eine sehr egalitäre Angelegenheit ist. Menschen unterschiedlichen Alters, die alle Spaß haben, Man merkt zwar, dass die sozioökonomische Bandbreite nicht so hoch ist, wie ich mir sie wünsche, aber schon größer, als ich erwartet habe.

Welches Feedback bekommen Sie?

Viele Zuschauer sagen, dass es einfach ganz toll ist, dass der Opernball freier und moderner geworden ist. Es liegen drei Jahre Pause dazwischen – und ich kann schließlich keinen Ball machen wie mein Vorgänger.

Mal ganz ehrlich, wie oft sind Sie auf Marco Goecke angesprochen worden?

Wirklich sehr selten. Ich habe auch Lob dafür bekommen, wie sich die Oper dabei verhalten hat. Aber unsere Gäste haben sich sehr respektvoll gezeigt, dass ich während des Opernballes nicht unbedingt über ein so unschönes Thema reden mag. Ich war natürlich traurig, dass unsere Ballettcompagnie nicht tanzen konnte.

„Fürsorgepflicht“ im Fall Goecke

Wo wir gerade dabei sind, wie wird es im Fall Goecke weitergehen?

Also, wir sind nach wie vor sehr gute Freunde. Ich fühle mich als Freundin verpflichtet, ihn zu unterstützen. Wie es dann weitergeht mit der Tanzcompagnie, muss ich mit der Tanzcompagnie ausmachen. Ich habe hier auch eine Fürsorgepflicht. Mal so gesagt: Wir sind als Künstler eine Familie, und die Sache muss in der Familie besprochen werden.

Wie hat Ihnen das Ensemble der Oper während das Balls gefallen?

Ich bin so stolz. Darwin Prakash hat bei uns im Opernstudio angefangen, er wurde auf der Straße in Indien entdeckt, hat in London studiert, in dieser Spielzeit hat er erste große Rollen gesungen, und wie er jetzt auf der Bühne stand, so charmant, so ausdrucksvoll – er ist ein Beispiel für unsere Arbeit in der Oper, dass wir großartige Menschen mit einem großen Talent entwickeln. Menschen, die auch zeigen, dass wir hier in der Oper nicht so snobby und divamäßig sind.

Eins Ihrer persönlichen Highlights?

Auch die „Lip-Synch-Battle“ mit einer Berliner Drag Queen. Hier war es besonders voll. Das steht dafür, dass wir hier an der Oper überhaupt ein sehr breites Programm anbieten wollen für sehr unterschiedliche Zuschauer. Wie wollen hier eine Feier in einem Haus, das für alle offen sein muss. Die Menschen sollen nicht denken, die Oper, der Ball, die sind ein Elfenbeinturm, wo ich nicht hingehöre.

„Wir verdienen kaum etwas am Opernball“

Wie sehen sie den Unterschied zwischen dem Freitags- und dem Samstags-Opernball?

Freitags wird nicht ganz so lange gefeiert, und der Besuch ist eher lokal. Samstags geht es in eine ganz lange Nacht, die Besucher kommen aus der ganzen Republik, und es sind mehr wohlhabende Menschen da ... Was man an der Kleidung sieht.

Insgesamt 3700 Ballgäste, sind Sie mit der Resonanz zufrieden?

Man hätte noch ein paar mehr Karten verkaufen können, aber dann wäre es noch voller gewesen. Extrem wichtig sind dabei die Sponsoren, sonst könnten wir das alles gar nicht machen. Wir verdienen kaum etwas an dem Opernball, es ist eher so, dass ich aufpassen muss, dass wir nicht ins Minus rutschen. Eine Woche spielen wir nicht, die Einnahmen fallen weg.

Was würden Sie anders machen im kommenden Jahr?

Das werden wir im Team in den kommenden Tagen besprechen ... Ich habe gezeigt, dass ich keine „Opernball-Killerin“ bin. Der Ball sollte eine inklusive und diverse Feier, eine Feier für alle sein.