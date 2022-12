﻿Fahrradlobbyistin contra Taxifahrer: Wie lösen wir Konflikte im Stadtverkehr?

In Hannovers Südstadt haben sich erneut minutenlang eine Radfahrerin und eine Autofahrerin blockiert. weil beide auf ihrem vermeintlichen Vorfahrtsrecht beharrten. Warum nimmt die Aggression zwischen Auto und Zweirad so zu? Und wie sollte man selbst reagieren, wenn man in diese Situation kommt? Ein Doppelinterview mit einer Fahrradlobbyistin und einem Taxifahrer.

Frau Teuber, Herr Wiencke, schon wieder standen sich in Hannover zwei Menschen auf dem Rad und im Auto als unversöhnliche Blockade im Verkehr gegenüber. Beide fühlten sich im Recht und wollten nicht weichen. Kennen Sie solch eine Situation?

Wiencke: Nein. Mit jemandem auf dem Rad als Gegenüber hatte ich das noch nicht. Aber mit Autos. Das kommt schon mal vor, dass man sich kurzzeitig blockiert, weil man irritiert ist und keiner weiß, wer jetzt eigentlich Vorfahrt hat. Aber daraus ist noch nie eine minutenlange Blockade geworden.

Teuber: Auch bei mir ist es noch nie minutenlang eskaliert. Aber dass mir in einer zu engen Straße jemand im Auto entgegenkommt und nicht abbremst oder anhält, obwohl es sehr eng ist, so etwas erlebe ich sehr häufig.

Blockade auf der Straße – wer muss weichen, Rad oder Auto?

Was machen Sie dann?

Teuber: Sie meinen: In solch einer Situation, wie sie jetzt Am Südbahnhof war, wenn also für das Auto die Fahrspur von parkenden Autos versperrt ist und es auf meine Seite ausgewichen ist? Dann fahre ich zunächst ganz normal weiter, um zu signalisieren: Meine Spur ist frei, Du kommst mir auf meiner Spur entgegen, Du musst Dir eine Lücke suchen und nicht ich. Aber ich habe, im Gegensatz zum Auto, keine Knautschzone. Deshalb lasse ich es nicht bis zum letzten Moment darauf ankommen, sondern weiche am Ende natürlich aus, bevor es zur Kollision kommt. Aber vorher werde ich oft angehupt, oder ich habe den Eindruck, dass das entgegenkommende Auto dann sehr dicht an mir vorbeifährt, um mir zu zeigen, wer der Stärkere ist. Das empfinde ich schon als sehr bedrohlich.

Unschöne Begegnung in der Südstadt: Eine Radfahrerin und eine Autofahrerin stehen sich gegenüber und diskutieren darüber, wer Vorfahrt hat. Das auf Social Media gezeigte Video löste heftige Debatten aus. © Quelle: privat

Wiencke: Man muss sich schon arrangieren in solch einer Situation. Egal ob sich in einer engen Straße zwei Autos entgegenkommen oder ein Auto und ein Rad. Und ich finde, dass dabei durchaus auch Pragmatismus walten darf. Wenn ich zwar eigentlich im Recht bin, aber nur drei Meter zurücksetzen muss, und der andere hat zwar grad keinen Vorrang, müsste aber 40 Meter zurücksetzen – dann setze ich natürlich zurück.

„Das Rad kann nicht zurücksetzen“

Teuber: Auf dem Rad kann ich aber nicht zurücksetzen. Ich müsste absteigen und rückwärts schieben. Deshalb erwarte ich, dass schonmal mindestens in Situationen, in denen das Auto keinen Vorrang hat, dieses zurücksetzt, und zwar freiwillig und ohne zu schimpfen.

„Ich finde, dass wir Autofahrer uns zunehmend rücksichtsvoll verhalten“: Taxibetreiber Frank Wiencke. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wiencke: Ich finde aber eigentlich, dass wir Autofahrer uns zunehmend rücksichtsvoll verhalten. Ich merke das bei mir selbst: Seit die Straßenverkehrsordnung verschärft ist, überhole ich kein Fahrrad mehr, wenn ich nicht definitiv den Abstand von 1,50 Metern einhalten kann. Aber irgendwie ist es dann absurd, wenn sich Menschen auf Rädern mit Abständen von teilweise nur wenigen Zentimetern an entgegenkommenden Autos vorbeizwängen. Erwarten die, das ich aussteige, mein Auto mit Trennjäger zerschneide, sie mit gebührendem Sicherheitsabstand vorbeilasse und anschließend mein Auto wieder zusammenschweiße? Ich bin Schönwetterradfahrer. Wenn ich auf dem Rad sitzen, dann habe ich Angst um meine Knochen und verhalte mich daher vorsichtig.

„Ich bin doch nicht das Problem – ich verbrauche doch wenig Fläche“: Radfahrerin Annette Teuber. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Teuber: Erstens ist es so, dass die 1,50-Meter-Regel nur gilt, wenn jemand im Auto jemand anderes auf dem Rad überholt. Weder gilt sie, wenn ein Rad zum Beispiel an einer Ampel an einem wartenden Auto bis zum Haltestreifen vorbeifährt, noch gilt sie, wenn sich zwei Fahrzeuge entgegenkommen. Zweitens aber erwarte ich unbedingt, dass ein Auto abbremst und mich vorbeilässt, wenn wir uns begegnen. Denn ich bin doch nicht das Problem im Verkehr. Schauen Sie sich das Beispiel aus der Südstadt doch mal an. Da ist ein zweistreifige Straße, die genug Platz für Verkehr und Gegenverkehr bietet. Ich bin mit meinem relativ schmalen Rad unterwegs, verbrauche also sehr wenig Fläche. Aber von den zwei Fahrstreifen ist einer mit Autos zugeparkt, und jetzt kommt auf dem zweiten Fahrstreifen ein Auto entgegen. Die gesamte Straße wird von zwei Autos in Anspruch genommen, aber deren Nutzende erwarten, dass ausgerechnet die Person, die selbst platzsparend unterwegs ist, ihnen den Weg frei macht und sich in gefährliche Situationen begibt. Das ist doch völlig unlogisch.

„Viele Radfahrer sind rücksichtslos“

Herr Wiencke, können Sie diese Sichtweise nachvollziehen und dass daraus zuweilen Verärgerung bei Radfahrenden entsteht?

Wiencke: Meine Alltagserfahrung im Verkehr ist eine andere. Aus meiner Erfahrung sind sehr viele Radfahrerinnen und Radfahrer sehr rücksichtslos. Sie fahren über Zebrastreifen und rote Ampeln, sie fahren auf der falschen Straßenseite oder auf dem Fußweg, wo sie sogar noch Menschen gefährden, die zu Fuß gehen. Klar: Immer, wenn man jemanden sieht, der sich auf dem Rad falsch verhält, strahlt das auf alle Radfahrer aus. "Die rücksichtslosen Radfahrer", heißt es dann im Auto. Und umgekehrt führt jeder Autofahrer, der sich in einer Situation falsch verhält, dazu, dass die Radfahrer pauschalieren und auf "die rücksichtslosen Autofahrer" schimpfen. Das produziert eine ganz schlechte Stimmung auf den Straßen, aus der dann harte Konfrontationen wie jetzt in der Südstadt werden.

Kein Platz? Oft schlängeln sich Radfahrer und Autofahrer an der Engstelle aneinander vorbei. © Quelle: Schaarschmidt

Teuber: Das klingt jetzt aber so, als hätten wir ein ausgewogenes Kräfteverhältnis auf den Straßen. Das ist überhaupt nicht so. Ich will nur mal auf die Unfallstatistik hinweisen: Obwohl überall die Zahl der Verletzten und Getöteten im Straßenverkehr sinken, steigen sie bei den Unfällen mit Radbeteiligung. Ich als Radfahrerin trage täglich meine Haut zu Markte, weil ich mich in einen Verkehr begebe, der für mich gefährlich ist. Deshalb müssen die Stärkeren Rücksicht nehmen auf die Schwächeren. Komischerweise wird aber irgendwie immer erwartet, dass die Schwächeren im Zweifelsfall zurücksetzen, absteigen, Vorrang gewähren. Dabei sind wir ja schon aus Selbstschutz meist eher rücksichtsvoll.

Wiencke: Das wäre schön!

Teuber: Ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Auch ich sehe täglich Menschen auf dem Rad, die zum Beispiel Radwege in die falsche Richtung nutzen. Das ist nicht gut. Aber jetzt schauen Sie sich doch mal die Verteilung des Verkehrsraums an. Wie viel Platz ist da für Menschen, die zu Fuß gehen? Und wie viel Platz ist für Menschen auf dem Rad? Und wie viel für Autos? Autos dürfen überall herumstehen, wo es nicht ausdrücklich verboten ist. Sie parken überall in der Stadt und rauben damit den Platz, der für den fließenden Verkehr benötigt würde. Das ist doch der Kern des Problems. Ganz abgesehen davon, dass die Radwege überwiegend in einem schlimmen Zustand sind. Aber wenn dann Radfahrende von allen Seiten als das Problem dargestellt werden, weil sie auf Gehwegen und Straßen im Weg seien, wenn sie sich zügig fortbewegen wollen, führt das schon zu schlechter Stimmung.

Platz umverteilen?

Das läuft auf die Forderung nach Umverteilung hinaus. Herr Wiencke, was sagen Sie als Autofahrer dazu, den Autos gezielt öffentlichen Raum wegzunehmen?

Wiencke: Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Wo will man da anfangen? Es geht ja längst nicht mehr nur um die Diskussion um dreckige Verbrennungsmotoren wie bisher. Inzwischen geht es komplett gegen automobile Mobilität. Dabei brauchen wir Platz auch für Elektroautos – bedenken Sie allein mal, wie viele Arbeitsplätze in Niedersachsen wegfallen würden, wenn es keine Nachfrage nach Autos mehr gäbe. Nein, ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, einfach den Platz für Autos zu reduzieren. Viel gelöst wäre dagegen, wenn die unnötigen Verkehre reduziert würden. Ich denke zum Beispiel an den Transportdienst Moia, der völlig überflüssig mit riesigen Autos umherfährt, oder daran, dass vier Lieferdienste parallel Pakete zu allen Haustüren bringen und mit ihren rollenden und halten Fahrzeugen alles verstopfen. Wenn die Politik für solche Probleme Lösungen fände, dann wäre schon viel gewonnen.

Teuber: Ich dagegen glaube, dass es ein Märchen ist, dass so viele Menschen in Städten Autos benötigen. Klar, einige brauchen ein Auto in bestimmten Lebenssituationen. Dann sollen sie auch gerne eines haben. Aber der ganz überwiegende Teil wäre mit Carsharing gut bedient, wenn es ein Auto sein muss. Man muss das nur mal probieren. Ich fahre seit mehr als 25 Jahren kein eigenes Auto mehr.

Wiencke (schmunzelnd): Na ja, dann kämen unsere Taxis immerhin ein bisschen besser durch den Stadtverkehr, wenn weniger Menschen Autos hätten. Wir sind schließlich Teil, des öffentlichen Nahverkehrs und sorgen unter anderem dafür, dass die letzte Meile zum Beispiel von Stadtbahn und Bus zur Haustür komfortabel zu bewältigen ist.

Teuber: Und für die 20.000 Euro, die ein Auto alle paar Jahre kostet, kann man sich durchaus einige Taxifahrten leisten. Aber mal ganz im Ernst: Die zentrale Frage muss doch sein, ob der Verkehr so organisiert ist, das man seine zwölfjährige Tochter auf dem Fahrrad durch die Stadt schicken will. Und da kann ich nur sagen, insbesondere nach Ansehen des Videos aus der Südstadt: In einer Stadt, die Straßen so baut, dass die Radfahrerin auf das Wohlwollen der Autofahrerin angewiesen ist, dass diese sie vorbeilässt – in solch einer Stadt würde ich meine zwölfjährige Tochter nicht mit dem Rad losschicken. Die Frage kann sich jeder selbst beantworten, wenn man sich dieses Beispiel anschaut.

Reicht Rücksichtnahme?

Für die Radfahrerin Teuber ist also die Platzumverteilung die Lösung, aber der Taxifahrer Wiencke hatte ja deutlich gesagt, dass das für ihn als Autofahrer nicht unbedingt das Ziel ist. Ohnehin würde das einen langen Prozess erfordern, wie wir jetzt an der Einrichtung der Velorouten sehen, weil in den Stadtteilen um nahezu jeden Parkplatz am Straßenrand erbittert gekämpft wird. Ich frage mal so: Ist kurzfristig ein mehr an Rücksichtnahme eine Lösung?

Das sind Annette Teuber und Frank Wiencke Annette Teuber (62) wohnt in der Südstadt und ist beruflich in einem Softwareunternehmen beschäftigt. Sie fährt geschätzt 3000 Kilometer mit dem Rad. Für bessere Fahrradfahrbedingungen setzt sie sich im Vorstand des Regions-Fahrradclubs ADFC ein. Frank Wiencke (58) ist selbstständiger Taxiunternehmer im Verbund der Gesellschaft Hallo Taxi 3811. Sein Hauptsitz ist in Langenhagen. Er betreibt aber zehn Taxis mit Lizenzen in verschiedenen Städten der Region. Er schätzt seine jährliche Fahrleistung auf 15.000 bis 20.000 Kilometer.

Wiencke: Es geht nur mit Rücksicht.

Teuber: Mir ist solch ein Appell zu simpel. Natürlich ist Rücksicht im Verkehr wichtig. Aber erstens muss eben der Stärkere die Rücksicht auf den Schwächeren nehmen. Zweitens verschleiert dieser Appell, dass wir wirklich Änderungen in der Infrastruktur brauchen, weil der Raum aus meiner Sicht gerechter aufgeteilt werden muss. Und wenn der Parkraum so gestaltet wird, dass zwischendrin genügend Lücken für Begegnungsverkehr vorhanden sind, wäre das mindestens mal ein allererster Schritt, der allen helfen würde.

