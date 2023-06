Interview

Marek Fink (27) hat den Verein Zeichen gegen Mobbing gegründet, der Schulen in ganz Niedersachsen berät.

Ein Sechstklässler, der in Langenhagen-Wiesenau von bislang unbekannten Tätern bewusstlos geprügelt worden ist, ist an einer Gesamtschule in Hannover offenbar monatelang von einem Mitschüler erpresst worden. Wir haben Marek Fink vom Verein „Zeichen gegen Mobbing“ gefragt, warum viele Mobbingopfer lieber nicht über ihr Leid reden.

