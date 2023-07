﻿Was bringt die Krankenhausreform für Hannover?

Hannover. Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte für die geplante Krankenhausreform geeinigt. Künftig sollen Kliniken auch Geld für das Vorhalten von Leistungen bekommen. Gleichzeitig soll die Qualität besser abgesichert werden.

HerrBenninghoff, sichern die Vorhaltepauschalen zukünftig die Existenz kleinerer Kliniken?

Wie wir gehört haben, wird es in der Summe insgesamt nicht mehr Geld geben, sondern es geht um eine Umverteilung. Das Clementinenhaus ist mit 200 Betten zwar nicht groß, aber doch so gut aufgestellt, dass wir uns keine Sorgen machen. Mit unserer Leistungsstärke und Qualität sind wir immer gut gefahren. Es gibt in Hannover Häuser in schwierigerer Lage.

Durch die Reform soll es Geld für bestimmte Leistungen nur geben, wenn ein Krankenhaus dafür Ausstattung und Personal nachweisen kann.

Ja, und es kommt jetzt darauf an, wie in den weiteren Gesprächen dieser Leistungsbezug und die Vorhaltepauschalen kombiniert werden. In Hannover war es bisher schon so, dass die Kliniken unterschiedliche Schwerpunkte haben und dadurch eine gewisse Verteilung stattfindet. Für uns stellt sich die Frage, ob wir künftig bei Leistungen eingeschränkt werden.

Klein, aber mit klaren Schwerpunkten: Das DRK-Krankenhaus Clementinenhaus. © Quelle: Laura Ebeling

Welche Schwerpunkte bietet das Clementinenhaus?

Gastroenterologie, Kardiologie, Viszeralchirurgie. Auch bei orthopädischen Eingriffen haben wir gute Zuweisungen. Und sind Bestandteil der Notfallversorgung. Für uns ist die entscheidende Frage, ob wir künftig Leistungen abgeben sollen oder auf dem Niveau bleiben.

Wird es noch zur Schließung kleinerer Häuser kommen, bis die Reform greift?

Das ist natürlich eine Mutmaßung. Das Land Niedersachsen hat seine Hausaufgaben eigentlich gemacht. Vor 15 Jahren gab es noch 203 und jetzt 163 Krankenhäuser. Und es werden weitere kleine Standorte wie Walsrode und Soltau zusammengeführt. Da passiert schon eine Menge.

Dennoch sind etliche Kliniken finanziell in schwieriger Lage.

Einige Häuser stehen offenbar ziemlich dicht am Abgrund. Angesichts der Preissteigerungen und der Tariferhöhungen könnte das eine oder andere Haus in eine Situation geraten, in der sich die Frage stellt, ob es die nächsten Monate übersteht oder die Liquidität ausgeht. Unser eigenes Ergebnis war 2022 nahezu ausgeglichen, wir sind auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet.

Wie bewerten Sie die Vorhaltepauschale?

Das ist der richtige Weg, weil es für die Häuser den Leistungsdruck abmildert. Es gibt immer Schwankungen in der Nachfrage, das Personal muss aber da sein. Nun sollen Krankenhäuser voraussichtlich eine Pauschale von 60 Prozent der Vergütung erhalten, wenn sie eine Gesundheitsleistung anbieten. Ob das ausreicht, kann ich noch nicht bewerten.

Bringt die Reform Verbesserungen für die Patienten?

Das ist ganz schwer zu beantworten. Die Versorgung in Hannover ist gut. Die Patienten kommen über ihre Fachärzte an das richtige Haus. Ähnlich läuft es in der Notfallversorgung. Im ländlichen Raum ist es dagegen sicher eine Frage, ob die nächste Klinik wirklich immer die richtige ist. Ob das durch die Reform besser wird, lässt sich erst in ein paar Jahren beantworten.

Zur Person Ralf Benninghoff leitet seit 1. Januar 2023 das DRK-Krankenhaus Clementinenhaus. Der 56-Jährige hat die Geschäftsführung von Birgit Huber übernommen, die die Klinik zuvor 20 Jahre geleitet hat. Benninghoff hat in 30 Jahren viel Erfahrungen im Krankenhausbetrieb gesammelt, war in Holzminden, Braunschweig und Wolfsburg tätig. Zuletzt war der Betriebswirt sechs Jahre Geschäftsführer des Krankenhauses Wittmund. Benninghoff ist jetzt wieder komplett im Landkreis Hildesheim zurückgekehrt, wo seine Familie durchgängig gelebt hat. In Wittmund hatte er eine Zweitwohnung. bil

Wie sehen Sie die geplante Zusammenlegung von Kliniken in Hannover und dem Umland?

Mit der Bündelung reagieren die Kliniken auch auf den Personalmangel. Wenn ich dabei aber zum Beispiel an die Geburtskliniken denke, kommen mir Zweifel. Ist es wirklich gut, in einer Bettenburg die Kinder zu bekommen, damit dort notfalls Spezialistinnen und Spezialisten greifbar sind? Es ist nicht jede Schwangerschaft und Geburt mit einem erhöhten Risiko verbunden. Aber wir müssen uns alle mit den sinkenden Bewerberzahlen in den Pflegeberufen auseinandersetzen.

