﻿Jährliches Interview mit Magali und Chanel: „Wir wollen nur noch Ferien“

Interview. Als wir uns vergangenes Jahr für unser alljährliches Sommerinterview treffen wollten, mussten wir es beim Zoom belassen: Du, Magali, hattest Corona. Wie blickt ihr jetzt – mit Abstand – auf die Pandemie zurück?

Chanel: Die Zeit mit der Pandemie ist komplett rausgestrichen aus unserem Leben. Mein 15. Lebensjahr, das Jahr mit den meisten Corona-Maßnahmen: Gefühlt ist es so, als hätte es das gar nicht gegeben.

„Corona ist wie ein Spuk einfach wieder verschwunden“

Magali: Corona ist einfach nirgendwo mehr präsent. In der Schule nicht, zu Hause nicht. Es ist ein bisschen wie ein Spuk, der einfach wieder verschwunden ist.

Wenn ihr sagt: Die Zeit ist „einfach weg“ – was bedeutet das? Vermisst ihr etwas, das in dieser Zeit hätte passieren müssen?

Chanel: Das Gemeinsame, das mit anderen zusammen sein, hat sehr gefehlt. Das gab es eben die ganze Zeit nicht. Für uns fiel der Beginn der Pandemie ja mit dem Beginn der Zeit zusammen, in der Jugendliche anfangen zu feiern, auf Partys zu gehen. Das musste im vergangenen Jahr dringend nachgeholt werden.

„Es musste nach Corona schon extrem viel nachgeholt werden“: Magali (17) © Quelle: Katrin Kutter

Magali: Es sind in diesem Schuljahr sehr viele Mitschüler 18 Jahre alt geworden. Allein schon deshalb gab es viel zu feiern. Aber auch darüber hinaus: Es musste schon extrem viel nachgeholt werden.

Ihr wirkt nicht so, als wolltet ihr noch mehr über Eure Partys erzählen? Wir Erwachsenen sind ja neugierig.

Chanel: Nein, lieber nicht ...

Magali: ... das reicht schon so.

„Wir sind die Ersten, die wieder nach alten Regeln Abitur machen“

Wisst ihr, was mit dem Wegfall all der Beschränkungen durch die Pandemie auch einhergeht?

Magali: Die Corona-Erleichterungen fürs Abi fallen weg (seufzt).

Chanel: Wir sind der erste Jahrgang, der wieder nach alten Regeln Abitur macht.

„Wir sind schon wieder benachteiligt, weil der Corona-Rabatt im Abi wegfällt“: Chanel (18). © Quelle: Katrin Kutter

Was bedeutet das konkret?

Chanel: Die Lehrer bekommen weniger Vorschläge für Klausuren, aus denen sie die Abithemen aussuchen. Mehr Zeit für Abiklausuren gibt es auch nicht mehr. Blöd ist das. Wir sind schon wieder benachteiligt.

Magali: Ich finde es auch unfair. Wir waren in der neunten Klasse, als Corona losging. Wir haben zwar keinen Oberstufenunterricht verpasst, aber doch auch Stoff in einer Jahrgangsstufe, in der man Grundlagen fürs Abitur legt. Für mich ist es nicht so wichtig. Ich brauche – so wie es aussieht – keinen Numerus clausus für mein Studium. Aber ich habe viele Freunde, die sich für Psychologie interessieren. Für die ist das ein echter Nachteil.

„Es ermutigt nicht gerade, wenn der Corona-Rabatt wegfällt“

Chanel: Für mich auch. Ich möchte jetzt doch Medizin studieren oder in Richtung Biomedizin gehen, und da brauche ich einen sehr guten NC: Ein Schnitt unter 1,5 müsste es schon sein. Das werde ich nicht schaffen. Da ist es nicht gerade ermutigend, wenn man hört, dass auch noch der Corona-Rabatt von jetzt auf gleich wegfällt. Man hätte es zumindest staffeln können – und erst eine und dann andere Erleichterungen abschaffen.

Chanel, letztes Jahr hast du noch Stein und Bein geschworen, dass du nicht Medizin studieren willst.

Chanel: Ich weiß. Aber es interessiert mich einfach doch sehr. Vielleicht muss ich ja gar nicht Ärztin werden, sondern kann in die Forschung gehen. Ich werde mich in jedem Fall jetzt für den Medizinertest anmelden – und dann in ganz Deutschland an Hochschulen bewerben.

Es war ein kurzes Schuljahr und entsprechend anstrengend: Magali (Bild links) und Chanel sind froh, dass jetzt die Ferien kommen. © Quelle: Katrin Kutter

Magali, bleibt es bei dir auch bei deinem Berufswunsch Landwirtschaft?

Magali: Ja, das ist geblieben. Ich habe zwei Möglichkeiten: entweder ich studiere in Göttingen Landwirtschaft, oder ich mache ein duales Studium. Da wäre ich die Hälfte der Zeit in einem Betrieb. Die andere Hälfte der Zeit würde ich online lernen. Ich gehöre ja zu den Jugendlichen, die mit dem Homeschooling sehr gut zurechtgekommen sind. Das würde ganz gut für mich passen. Außerdem könnte ich dann noch eine Weile zu Hause wohnen. Das fände ich auch schön.

Geht Dir das auch so, Chanel?

„Ich würde nach dem Abitur gerne erst einmal reisen“

Ich glaube nicht, dass ich mir eine Wunsch-Uni aussuchen kann. Deshalb werde ich wohl ausziehen müssen. Aber ich würde nach dem Abitur sowieso gerne zuerst einmal reisen.

Das Schuljahr 2022/2023 galt in Niedersachsen unter vielen Schülern und Lehrern als besonders hart, weil es kürzer war als das vorherige. Das hatte damit zu tun, dass die Sommerferien der Bundesländer rotiert sind. Habt ihr davon etwas gemerkt?

Chanel: Das Schuljahr war sehr stressig. Ich glaube, Magali und ich können da für viele andere Schüler sprechen: Wir sind alle komplett fertig und froh, wenn es in die Ferien geht.

Was hat sich im Unterricht verändert, weil es ein kurzes Schuljahr war?

„Als ich den Klausurenplan gesehen habe, habe ich geweint“

Magali: Normalerweise gibt es ja zwei Klausurenphasen – und eine Pause dazwischen. Diesmal war das ganze zweite Halbjahr im Grunde eine lange Klausurenphase. Ganz ehrlich, als ich den Plan für die Klausuren das erste Mal gesehen habe, habe ich geweint. Wir haben Klausur an Klausur an Klausur geschrieben, im Leistungskurs, im Grundkurs – und dann gab es noch die Facharbeit. Ich brauche jetzt wirklich Ferien.

Chanel: Ich habe dazu noch gemerkt, dass es ganz schön schwer sein kann, dass ich zwei Sprachen als Leistungskurse habe: Französisch und Englisch. Zu Hause spreche ich mit meinen Eltern noch Polnisch und Vietnamesisch. Das sind ihre Herkunftssprachen. Am Ende habe ich manchmal alles vermischt.

Die Schulen klagen zudem unisono über Lehrermangel, viele Ausfälle, auch durch Krankheit. Was habt ihr davon gemerkt?

Magali: Es fällt in der zwölften Klasse schon sehr auf, wenn Unterricht ausfällt. Er wird ja nicht mehr vertreten. Wenn ein Leistungskurs ausfällt, sind fünf Stunden in der Woche einfach weg. Aber ich möchte auch mal etwas Positives sagen. Es ist jetzt in der zwölften Klasse ganz anders, Klausuren zu schreiben, vor allem in den Leistungskursen. Man hat die Fächer so viele Stunden in der Woche. Man steigt viel tiefer in die Themen ein. Das finde ich gut.

Das sind Magali und Chanel Magali Domeier (17) und Chanel Mai Pham (18) treffen sich seit 2011, damals kurz vor der Einschulung, jeden Sommer mit der HAZ zum Interview. Vor der ersten Klasse stellten sich beide die Schule noch „pippieinfach“ vor. Diese Einschätzung hat sich ziemlich verändert. In dieser Woche erhalten sie in der Elsa-Brändström-Schule in der Südstadt ihre Zeugnisse für die zwölfte Klasse. In der Grundschule waren sie noch Klassenkameradinnen, jetzt sind sie schon lange in verschiedenen Klassen beziehungsweise Kursen. Chanel hat eine kleine Schwester. Magali ist Einzelkind und hat ein eigenes Pferd. jr

„Tiktok habe ich gelöscht“

Und Eure Freizeit? Seid ihr viel in den sozialen Medien unterwegs, auf Instagram oder Tiktok?

Chanel: Wir haben keine Zeit dafür. Die Zeit, die ich am Handy verbringe, ist deutlich heruntergegangen. Tiktok habe ich gelöscht. Das war meine beste Entscheidung in diesem Jahr. Man guckt da stundenlang drauf und merkt gar nicht, dass es pure Zeitverschwendung ist. Ich habe jetzt mehr Zeit für mich.

Magali: Oh, krass. Tiktok löschen? Das würde ich nicht. Ich bin dankbar für mein Pferd. Ich bin täglich nicht unter drei Stunden im Stall, gerne auch mal fünf oder sechs Stunden. Da hab ich sowieso keinen Handyempfang. An den Wochenenden komme ich oft schon um 9 oder um 10 Uhr und fahre erst abends nach Hause. Meine Freundin hat jetzt den Führerschein. Sie holt mich oft ab. Das ist auch schön.

Den Führerschein zu machen ist ja der Klassiker in eurem Alter. Es sei denn, man gehört zu der Generation, die kritisch auf das Auto blickt.

Chanel: In der Stadt ist ein Auto vielleicht wirklich nicht so nötig. Das stimmt schon. Aber später werde ich es brauchen können. Ich habe vor ein paar Wochen meine Theorieprüfung gemacht. Jetzt geht es ans Fahren. Ich freue mich drauf.

„Keinen Führerschein zu haben, passt nicht zu meinem Lifestyle“

Magali: Keinen Führerschein zu haben passt nicht zu meinem Lifestyle. Wenn ich den normalen Führerschein habe, werde ich auch noch einen Hänger-Führerschein machen. Meine Mutter will ja nicht ewig für den Transport meines Pferdes zuständig sein. Wenn ich zu Turnieren fahre, zum Auswärtstraining oder auch für einen Ausritt in der Lüneburger Heide brauche ich ein Auto. Ich fahre auch extrem gerne Auto. Immer schon. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Führerschein sein wird.

Ein Wort noch zum Ukraine-Krieg. Wir führen dieses Gespräch kurz nachdem der Chef der sogenannten Wagner-Gruppe mit seinen Männern Richtung Moskau marschierte und erst 200 Kilometer vor Moskau stoppte. Es war zwischenzeitlich nicht klar, wie die Situation einzuschätzen war. Viele Menschen waren sehr besorgt. Was machen solche Nachrichten mit euch?

„Wir hatten eine schöne Kindheit“

Magali: Ich denke vor allem an die Jüngeren. Wir hatten eine schöne Kindheit. Wir kannten solche Nachrichten gar nicht. Die Jüngeren wachsen mit dem Gefühl auf, dass es ständig irgendwo eine Krise gibt. Das ist schlimm. Ich bin immer wieder froh, dass wir hier immer noch so friedlich leben.

Chanel: Mich würde es nicht wundern, wenn die Zukunft weitere Belastungen für uns bereit hielte. In Bezug auf einen Krieg, auf die Umwelt oder auf die Gesundheit. Im Grunde ist doch in den letzten Jahren jedes Jahr etwas Neues, Schlimmes dazugekommen. Ich will gar nicht schwarzmalen. Das Leben ist am Ende aber eben doch kein Ponyhof.

Magali: Du glaubst nicht, wie viel Stress man auf dem Ponyhof haben kann!

