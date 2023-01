﻿Tiere, Zahlen und Anekdoten: So läuft die Inventur im Zoo Hannover

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“ HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Bereits seit dem 18. Jahrhundert besteht der Georgsplatz in Hannover, wenn auch noch in gänzlich anderer Form. Heute finden sich auf dem geteilten Platz gleich mehrere Kunstwerke – doch nur eines davon ist auch denkmalgeschützt. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.