﻿Iron-Maiden-Bassist Harris spielt in Hannover vorm Konzert Fußball

Hannover. Was eine Hardrock-Band so macht, wenn sie auf Tour ist? Also außer Konzerte zu geben? Die Mannen von Iron Maiden jedenfalls machen Sport – und das nicht zu knapp. Einen Tag vor dem Konzert in Hannover hat Steve Harris (67) mit Jungs aus seiner Crew Fußball gespielt. Nicht irgendwo auf dem Bolzplatz, sondern auf dem größten Grün der Stadt – in der Heinz-von-Heiden-Arena!

Hardrocker kicken in Hannovers Stadion

Der Bandgründer und Bassist des englischen Ensembles trat am 20. Juni mittags gegen eine bunte Truppe aus Hannover an, unter anderem gegen Fury-Trommler Rainer Schumann (59), Regionspräsident Steffen Krach (43), Timo Mertesacker (35, Bruder von Weltmeister Per, 38) und Jimmy Topalović (49, Teammanager der Ü40-Herrenmannschaft von Hannover 96) – ganz professionell zweimal 45 Minuten. „Ich liebe es immer, Fußball zu spielen“, sagte Rockstar Harris hinterher am Tourbus, „aber ich kann es nicht leiden, zu verlieren. Und wir haben verloren.“ Tatsächlich musste der fußballverrückte Musiker die anderen zu ihrem 6:2-Sieg beglückwünschen.

Nach dem Match: Rainer Schumann (links) und Regionspräsident Steffen Krach. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Das hat womöglich daran gelegen, dass die Gegner von erfahrenen Sportlern trainiert wurden: Mirko Slomka (55) und Jürgen Prange (57). Ersterer war lange 96-Trainer – und ist noch länger Fan von Iron Maiden: „Ich habe sie als Jugendlicher geliebt und war schon auf fünf, sechs Konzerten“, schwärmte der Coach. Für das außergewöhnliche Spiel hat er sogar seinen Urlaub um einen Tag verkürzt! Prange war selbst auch mal Profi, spielte zwei Jahre lang für die Roten, außerdem unter anderem beim SV Meppen, dem VfB Stuttgart und in Oldenburg.

Trainer: Die Fußballer Mirko Slomka (links) und Jürgen Prange © Quelle: Mirjana Cvjetković

Verletzungsbedingt musste er pausieren, agierte als Co-Trainer: „Es war super, mit solch hochkarätigen Hardrock-Stars auf dem Platz zu stehen. Man sieht sofort, dass sie den Sport lieben.“ Slomka hat seinem Team mit einem Satz auf dem Platz heißgemacht: „Wenn ihr gegen sie so spielt, wie Helene Fischer singt, dann holt ihr euch eine blutige Nase. Spielt wie AC/DC!“, erzählte er mit einem Augenzwinkern. Geholfen hat’s, seine Elf hat gewonnen. Sohn Luk (18) war übrigens vierfacher Schütze, Kapitän Krach versenkte einen Elfmeter.

Vorm Stadion: Steve Harris, Bassist von Iron Maiden klönt kurz mit Reporterin Mirjana Cvjetković. © Quelle: privat

„Es war voll geil und Steve Harris hat mit seinen 67 Jahren einen richtig guten Ball gespielt“, resümierte Musiker Schumann. Und Harris bekannte trotz Niederlage: „Es war ein gutes Spiel in einem wundervollen Stadion. Es war eine Ehre, hier zu spielen.“ Womöglich sagt er das dann auch in der so gut wie ausverkauften ZAG-Arena (es gibt nur noch eine Handvoll Karten á 115 Euro).

