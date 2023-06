﻿Iron-Maiden-Gitarrist Smith steht in Hannover mit Tennis-Ass Kiefer auf dem Platz

Hannover. In seiner Karriere ist er schon gegen viele Gegner angetreten, aber ein solches Kaliber ist Nicolas Kiefer (45) bisher noch nicht untergekommen: Der frühere Tennisprofi (ehemals Vierter der Weltrangliste, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen im Doppel) spielte ein Match mit Iron-Maiden-Gitarrist Adrian Smith (66).

„Es war cool und hat richtig Spaß gemacht“, resümierte der einstige Spitzensportler nach der Stunde Tennis. „Smith ist eine Legende auf der Bühne und ein richtig guter Tennisspieler.“ Während Smiths Bandkollege Steve Harris (67) vor dem Hannover-Konzert mit Leuten aus seiner Crew gegen eine gemischte Truppe im 96-Stadion Fußball spielte, hatte der Gitarrist mehr Lust, ein paar gelbe Filzbälle übers Netz zu manövrieren. Und das kann er offenbar ziemlich gut, findet Kiefer: „Er hatte ein echt gutes Händchenund ein gutes Auge, und er war schnell. Manche Herren-60-Mannschaft würde sich freuen, wenn sie so einen Spieler im Team hätten.“

Tolle Tennistruppe: Iron-Maiden-Gitarrist Adrian Smith (links) mit (von links) Stefan Seifert, Nicolas Kiefer und Florian Petrow. © Quelle: Florian Petrow/privat

Die beiden hatten sich beim HTV – der Verein zeigte sich gastfreundlich – in der Südstadt auch einiges zu erzählen: „Er war sehr tennisinteressiert, wir haben über die Szene gefachsimpelt“, erzählte der Hannoveraner Kiefer. Zum Schläger gegriffen haben sie natürlich auch, sogar im Doppel. Dafür standen noch Bundesligaspieler Stefan Seifert (38) sowie Fotograf Florian Petrow (43, er macht seit Jahren Bilder für NP und HAZ) parat.

„Er war superhöflich, und ich war überrascht, mit welcher Einfachheit er zu uns kam“, beschrieb es Petrow. Er hatte eher mit einer großen Entourage und Bodyguards gerechnet, als mit einem entspannten Mittsechziger, der aus einem weißen Bulli steigt und mit zwei Tennisschlägern im schwarzen Stoffbeutel auf den Platz schlendert. „Der Mann wollte einfach nur eine Runde Tennis spielen, um den Kopf freizubekommen.“

In der ZAG-Arena: Stefan Seifert (von links), Nicolas Kiefer und Florian Petrow bei der Show von Iron Maiden. © Quelle: Florian Petrow

In unterschiedlichen Paarungen haben die Herrschaften gespielt, der erste Satz ging mit 6:7 ans Team Smith/Seifert, den zweiten trugen sie im sogenannten Match-Tie-Break aus. Wieder gehörte der Gitarrist zu den Siegern, diesmal mit Kiefer an der Seite. „Wir haben zwar gegeneinander gespielt, aber das Miteinander stand im Vordergrund. Der Mann hat den Platz gerockt“, so Petrow. Und Smith verließ den Platz nicht, ohne die Mitspieler zur Show einzuladen. Die fanden sie alle „einfach nur mega!“

