﻿Fünf Auftritte in Deutschland: „The Future Past“-Tour führt Iron Maiden nach Hannover

Die Headline-Show beim Wacken-Open-Air wird im nächsten Jahr nicht der einzige Auftritt von Iron Maiden in Deutschland sein. Die britische Metalband macht mit ihrer „The Future Past“-Tour in fünf Städten Station – eine davon ist im Juni 2023 Hannover.

Hannover. Iron Maiden kehren in die Stadt zurück. Im nächsten Sommer, und damit ziemlich genau fünf Jahre nach dem Auftritt auf der Expo-Plaza, tritt die Metalband wieder in Hannover auf. An fünf Orten rocken die Briten Deutschland, einer davon ist am Mittwoch, 21. Juni, die ZAG-Arena.

Im Mittelpunkt der „The Future Past“-Tour steht das Kultalbum „Somewhere in Time“ aus dem Jahr 1986, darüber hinaus werden erstmals Stücke vom neuen Studioalbum „Senjutsu“ live zu hören sein. Weitere Klassiker stehen ebenfalls auf der Setlist.