﻿Nach Unglück im Aquadom Berlin: Wie sicher ist das Sea Life in Hannover?

Zwei Menschen wurden vor einer Woche leicht verletzt, als in Berlin ein Riesenaquarium platzte, eine Million Liter Wasser ergossen sich auf die Straße, 1500 Fische kamen ums Leben. Wie steht es um die Sicherheit beim Sea Life in Hannover-Herrenhausen?

Hannover. Nach dem Unglück in der vergangenen Woche in Berlin, als das Riesenaquarium Aquadom platzte, stellen sich viele die Frage: Wie steht es um die Sicherheit in anderen Groß-Aquarien, etwa bei Sea Life in Hannover?

„Die Konstruktion des Aquadoms war eine völlige andere, verglichen mit unserem größten Becken vor Ort“, erläutert Sandra Köller, Marketingkoordinatorin und Sprecherin für das Sea Life in Hannover-Herrenhausen. „Unser Ozeanbecken ist viel kleiner, von Wänden umfasst, also eben nicht freistehend und nicht in die Höhe gebaut.“

Das Aquadom-Unglück: Zwei Menschen verletzt, 1500 Fische tot

Der im Jahr 2003 eröffnete Aquadom in dem Berliner Radisson-Hotel am Alexanderplatz war 16 Meter hoch und fasste rund eine Million Liter Wasser in seinem Glaszylinder, in dessen Innern ein Aufzug Besucher mit Tickets des Sea Life Berlin an der Wasserwelt entlangführte. Vergangenen Freitag barst frühmorgens die Glaskonstruktion, der Inhalt flutete die Umgebung und spülte etwa 1500 Fische aus ihrem Lebensraum. Nur wenige konnten gerettet werden, zwei Menschen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Eine Million Liter Wasser, 1500 Fische: Der Aquadom in Berlin. © Quelle: Jörg Carstensen/dpa (Archiv)

Sea Life in Hannover: Anders als der Aquadom?

In Herrenhausen gibt es laut Sea Life 40 Becken mit zusammen 420.000 Liter Wasser, etwa 2500 Tiere tummeln sich dort. Das größte sei das Ozeanbecken – mit immerhin 300.000 Litern Fassungsvermögen und dem begehbaren Glastunnel. Das sei aber weniger als ein Drittel des Wassers im wohl durch Materialermüdung geplatzten Berliner Aquadom. Der Wasserdruck auf die auch hier eingesetzten Acrylglasscheiben dürfte sich daher deutlich unterscheiden, wohl weitaus geringer sein, als es in Berlin der Fall war.

Am Anfang war hier das Regenwaldhaus: Das heutige Sea Life-Gebäude in Hannover-Herrenhausen. © Quelle: Samantha Franson

Das Sea Life im Berggarten gegenüber von Schloss Herrenhausen gibt es seit 15 Jahren, zuletzt sei im Jahr 2016 kräftig investiert worden – sowohl in Tiere als auch in die Becken. Zuvor residierte an dieser Stelle das zur Weltausstellung Expo 2000 erbaute tropische Regenwaldhaus. Damit hat die Technik also schon ein paar Jahre hinter sich.

Sea Life in Herrenhausen: Prüfen, checken, kontrollieren

Der Zustand der Becken, überhaupt der gesamten Anlage, werde ständig überprüft: „Alle unsere Aquarien werden standardmäßig einer Vielzahl regelmäßiger täglicher, monatlicher und jährlicher Sicherheits- und Strukturprüfungen unterzogen, einschließlich Reinvestitionen in unseren Strukturen und Displays, um ihre Integrität und erstklassige Qualitätserlebnisse für die Zukunft zu stärken“, sagt Marketingkoordinatorin Köller.

Geprüft werde sowohl durch interne als auch durch unabhängige externe Experten, auch im Behördenauftrag. Die Mitarbeitenden würden „streng“ geschult und weitergebildet, es gebe „umfassende Risikobewertungen“ und „robuste Wartungssysteme und -verfahren“, sagt Köller. „Wir versichern, dass unsere Scheiben des Ozeanbeckens ordnungsgemäß das letzte Mal im Sommer dieses Jahres von Fachfirmen geprüft und begutachtet worden sind, so wie in jedem Jahr zuvor.“

Daher wisse man, dass sich alles „in einem guten Zustand befindet“. Für Köller steht daher fest: „Der Vorfall in Berlin ist beispiellos und keinesfalls übertragbar auf das Sea Life Hannover. Unsere Besucher und Besucherinnen müssen sich keine Sorgen machen.“