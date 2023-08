﻿Ist das Wetter schuld? Sportplätze am Raschplatz werden kaum noch gebucht

Hannover. Das bislang erfolgreiche Projekt Raschplatz Open Air geht in abgespeckter Form weiter. Im Mittelpunkt des Freizeitangebots mitten in der Stadt stehen die beiden Sportflächen auf dem Raschplatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gastro-Angebote, der Sand und die Bühne, Tischtennis sowie die Musikanlage sind längst abgebaut. Geblieben sind der Multi-Court und die Basketballfläche – eine entsprechende Beleuchtung ist vorhanden. Auch der Sicherheitsdienst ist mit reduzierter Stärke geblieben.

16.000 Menschen haben Sportangebote genutzt

Das Projekt hat erfolgreich zur Belebung der Innenstadt beigetragen. 16.000 Menschen hatten seit dem 12. Mai die 2300 Sportangebote genutzt. Die Plätze seien weiterhin über www.raschplatz-openair.de zu buchen, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird kaum noch gebucht: Der Basketballplatz am Raschplatz. © Quelle: Florian Petrow

Noch viele freie Slots für Multicourt und Basketballplatz

Im Buchungskalender stehen seit dem Abbau der benachbarten Gastronomie allerdings nur noch wenige Einträge. So ist der Multicourt für diese Woche am Donnerstag an zwei Abendzeiten sowie am Sonnabend und Sonntag insgesamt zu drei Zeiten gebucht. Für die nächste Woche sind ausschließlich Buchungen am Wochenende vorhanden.

Beim Basketballplatz sieht es noch schlechter aus. Die nächste Buchung ist erst wieder für Dienstagabend eingetragen. Laut Möller ist auch das regnerische Wetter Grund für einen Rückgang der Nachfrage.

Weiter Aktionen auf Weißekreuzplatz und Andreas-Hermes-Platz

Auch für das Programm am Weißekreuzplatz gibt es eine Fortsetzung. Dort dreht sich weiter alles um Schwarmkunst. Das Angebot gibt es im August jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag von 16 bis 20 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kreativität ist auf dem Weißekreuzplatz geplant: Das Schwarmkunstangebot mit Kerstin Schulz läuft weiter. © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Die Sommeraktionen auf dem Andreas-Hermes-Platz in der Oststadt gehen ebenfalls weiter. Bis Anfang Oktober gibt es ein umfangreiches Programm mit Tango, Swing-Tanz, Lesungen oder Spielprogramm.

Lesen Sie auch

Umbau zur Eisfläche und Gastro-Angebot ab 24. November

Ab dem 24. November soll es ein ganz neues Angebot auf dem Raschplatz geben: Das Winter Open Air. „Freuen darf man sich auf Eislaufen, Eisstockschießbahn und ein entsprechendes Gastro-Angebot.“ Weitere Details will die Stadt noch bekannt geben.

HAZ