﻿Ist die Letzte Generation eine kriminelle Vereinigung? HAZ-Leserinnen und -Leser diskutieren

Leserin Kersten Röhr: „Unbedingt angebracht, diesen Protest zu unterstützen“

Zum Artikel „Letzte Generation im Fokus der Justiz“ vom 25. Mai:

Mehrere Tage Vollsperrung einer Richtung auf der A2 aufgrund eines Fettfilms, ausgelaufen aus einem Lkw. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden. Verdruss bei betroffenen Verkehrsteilnehmern, aber was soll es, so ist das halt bei dem Verkehr. Rinderköpfe auf der Autobahn blockieren den Verkehr für Stunden. Das kann ja mal passieren. Man stelle sich vor, der Fettfilm wäre von Klimaaktivisten verursacht worden, man stelle sich weiter vor, die Tierköpfe wären von Tierschützern als Forderung für weniger Fleischkonsum auf der Autobahn verteilt worden. Ein Aufschrei bei Betroffenen der Staus, aber vor allem bei Politikern, die kurz vor einer Landtagswahl stehen oder als Bundesministerin klare Kante zeigen wollen, wäre die Folge gewesen, da bin ich sicher!

Diese Politiker, Lobbyisten und wer auch immer sich noch Vorteile verspricht, spannen nun die Justiz ein, um ein Exempel zu statuieren, in diesem Fall gegen die Letzte Generation, um diese in die Ecke einer kriminellen Vereinigung zu drängen. Noch schlimmer, Bürger dieses Staates haben scheinbar dieser kriminellen Vereinigung gut 1,4 Millionen Euro gespendet, um diese Aktionen zu finanzieren.

Hallo?! Warum dürfen legale Proteste nicht mit Spenden unterstützt werden? Was haben Politiker der letzten Generation „Merkel“ in der Corona-Zeit mit Steuermitteln ganz legal gemacht? Unbrauchbare Masken in Millionenhöhe gekauft, als Lobbyisten Verträge gegen hohe Vermittlungscourtagen eingefädelt. All das ist legal! Oder wird vielleicht kurz mal gerügt. In welchem Rechtsstaat leben wir inzwischen?!

Ich erinnere mich gerne an einen Satz aus vergangenen Tagen, der von einer inzwischen ergrauten Generation geprägt wurde: „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“. Ich selbst fahre Auto und Fahrrad und bin in einem Alter, da setzt man sich nicht mehr so einfach auf die Straße und klebt sich schon gar nicht darauf fest, weil man schon so nicht mehr so einfach wieder hochkommt. Umso mehr halte ich es für eine soziale Gesellschaft für unbedingt angebracht, diesen Protest zu unterstützen, zumal wir „Alten“ doch wirklich nur eine gute Zeit hatten und haben, während junge Menschen einer fatalen klimatischen Herausforderung entgegensehen. Kersten Röhr, Hannover

Aktivisten der Klimabewegung Letzte Generation haben sich auf der Karmarschstraße in Hannovers Innenstadt vor dem Landtag festgeklebt. © Quelle: Frank Tunnat

Leserin Regina Thiele: „Rechtsstaat handelt hier völlig überzogen“

Die Aktionen der Letzten Generation sind sicher umstritten, doch kann man sie in keinem Fall mit Anschlägen terroristischer Vereinigungen wie den „Reichsbürgern“ auf eine Stufe stellen, die illegale Waffen horten und gezielt Menschen töten wollen. Unser Rechtsstaat handelt hier völlig überzogen und ohne Maß. Dies werfe ich auch unserem Bundeskanzler in dieser Sache vor. Fakt ist doch, dass die Regierung ihrer Verantwortung und auch rechtlichen Verpflichtungen bezüglich des Klimaschutzes nicht nachkommt. Daran erinnert zu werden ist vielleicht lästig, berechtigt aber nicht zu unangemessener Staatsgewalt. Regina Thiele, Garbsen

Leser Wolfgang Wünsch: „Dämliche Betroffenheit aus dem Gesicht wischen“

Recht so! Wer sich dermaßen außerhalb der Rechtsordnung stellt, sich jedes Recht wie selbstverständlich selbst nimmt und bestimmt, was Recht und Unrecht ist, muss halt lernen, dass Handlungen Folgen haben und Reaktionen und Konsequenzen nach sich ziehen. Der Staat macht nur, was er eben muss, nämlich die öffentliche Ordnung herstellen, strafrechtlich relevante Vergehen ahnden und vor allem im Zusammenhang mit dem unverzichtbaren Klimaschutz den gesellschaftlichen Konsens und die Handlungskompetenz wiederherstellen.

Die Letzte Generation meint ja, sie hätte jegliche Kompetenz gepachtet, und weiß allein, wie die Zukunft nicht aussehen soll. Das ist eh billig. Die Wissenschaft und Politik arbeiten heftig daran, die Zukunft zu gestalten. Dies einfach zu leugnen, ist nicht nur ignorant, sondern auch strohdumm. Der Staat muss allerdings auch tatsächlich liefern. Die Letzte Generation sollte sich die dämliche Betroffenheit aus dem Gesicht wischen und legal protestieren beziehungsweise. umsetzbare Vorschläge vorlegen. Ein Bürgerrat aus der eigenen Klientel zählt ganz gewiss nicht dazu! Wolfgang Wünsch, Hannover

Leser Claus Rimpau: „Der Individualverkehr scheint ein Grundrecht zu sein“

In Deutschland sind die Massen (auto)mobil. Der Individualverkehr scheint ein Grundrecht zu sein. Wer sich auf die Fahrbahn setzt und festklebt, ist kriminell, und wenn es auch noch mehrere Menschen zusammen tun – dann ist das Terror. Gleichzeitig wird dem ehemaligen Audi-Chef Stadler im Betrugsprozess um manipulierte Abgaswerte bei Dieselautos die Möglichkeit eröffnet, bei einem Geständnis von einer Gefängnisstrafe verschont zu bleiben. Frau Ministerin Faeser verkündet, „der Rechtsstaat lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen“. Und dabei passiert es doch gerade. Claus Rimpau, Hannover

Leser Volker Pinkernelle: „Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel“

Das Ziel der Klimakleber mag löblich sein und beim überwiegenden Teil der Bevölkerung Zustimmung finden, aber die Aktivisten müssen langsam begreifen, dass der Zweck nicht jedes Mittel heiligt: Ich kann völlig berechtigt gegen das Rauchen sein, habe aber dennoch nicht das Recht, Zigarettenautomaten in die Luft zu sprengen! Und wenn sich in dem in derselben Ausgabe erschienenen Artikel über Razzien bei „Reichsbürgern“ trotz komplett konträrer Weltanschauung erschreckende Parallelen auftun, zeigt das, dass die verblendete Durchsetzung eigener Ideologien selten ein guter Ratgeber ist.

Wenn diese jungen Leute also nicht langsam begreifen, dass ihre zunehmend radikalen Aktionen in weiten Teilen der Bevölkerung keine Akzeptanz mehr finden, und wenn sie große Teile ihrer Zeit damit verbringen, Spenden zu generieren, sich auf Straßen festzukleben und sich weiteren rechtlich zumindest bedenklichen Unfug auszudenken, statt einen eigenen Beitrag zum Bruttosozialprodukt zu leisten, wird diese Generation womöglich aus ganz anderen Gründen die letzte sein. Volker Pinkernelle, Ronnenberg

24. Mai: Solidaritätsversammlung für die Letzte Generation auf dem Kröpcke. © Quelle: Frank Tunnat

Leser Rudi Eifert: „Repressive Reaktionen gegen Klimaaktivisten“

Wollen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Per se ist das Sich-Festkleben auf der sakrosankten Infrastruktur des motorisierten Individualverkehrs als passiver Widerstand zu werten. Eine Nötigung mag die Justiz deshalb darin sehen, um juristisch gegen die Letzte Generation vorgehen zu können. Doch sind massenhafte Staus, die sich aus unterschiedlichen Gründen aufbauen, nicht auch eine Form von Nötigung für den Einzelnen?

Dass der aufgeschreckte Staat und im Gefolge die Justiz allerdings so plötzlich in diesen Aktionen eine kriminelle Aktion sehen, hat in meinen Augen mit hilflosem Aktionismus zu tun. Zumindest ist eines klar erkennbar. Ein Staat, der an seine klimapolitischen Verpflichtungen auf diese Art und Weise erinnert wird, ohne auch nur einen Finger zu krümmen, und stattdessen lieber seine Ohren auf Durchzug stellt, zeigt in seinen repressiven Reaktionen gegen Klimaaktivisten sein wahres Gesicht. Man kann ja darüber streiten, ob das Sich-Festkleben auf Straßen das richtige Mittel ist, um die Politik daran zu erinnern, endlich ihre Hausaufgaben zu machen, die jedoch stattdessen ihre Ohren lieber den Interessen der Industrie und Wirtschaft leiht, der im Übrigen an einem Klimawandel überhaupt nicht gelegen ist. Ganz im Gegenteil.

Insofern spricht die repressive Vorgehensweise eine klare wirtschaftsaffine Sprache. Der Übergang von der Definition einer kriminellen Vereinigung zu einer terroristischen ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Kriminell – und da muss ich der Sprecherin der Letzten Generation absolut recht geben – sind jene, die sich weigern, endlich zu erkennen, dass es bereits weit nach zwölf ist, und dennoch so weitermachen wie bisher. Hier hätten die Staatsanwaltschaften ihre wahre Freude dran. Rudi Eifert, Langenhagen

Leser Dr. Gerd Welter: „Berechtigter Protest wird kriminalisiert“

Zum Leitartikel „Mit Erpressung gibt es keinen Klimaschutz“ vom 25. Mai:

Den Leitartikel zur Letzten Generation finde ich sehr befremdlich. Hier wird ein berechtigter Protest kriminalisiert und mit Clankriminalität, „Reichsbürgern“ und RAF-Terroristen gleichgestellt. Absurd, dass ausgerechnet von den „obersten Klimaschützern“ aus München diese Anzeige erfolgt. Dr. med. Gerd Welter, Langenhagen

Leser Bernhard Lorenz: „Unbequeme Gruppierung soll eingeschüchtert werden“

Zum Artikel „Radikalisiert sich die Letzte Generation“ vom 26. Mai:

Die Staatsanwaltschaft München ist Teil der bayerischen Exekutive. Da insbesondere der bayerische Ministerpräsident als oberster Repräsentant der bayerischen Exekutive sich wiederholt äußerst aggressiv und populistisch zu den Aktivitäten der Letzten Generation geäußert und härtere Verfolgung gefordert hat, liegt die Vermutung nahe, dass der eine oder andere Kanal genutzt wurde, um die Staatsanwaltschaft „in Gang zu setzen“. Sollte dies zutreffen, hätte die Erdoganisierung des Wahlkampfes der CSU eine neue Stufe erreicht. In der Sache ist es der Vorwurf, dass die Letzte Generation die öffentliche Sicherheit gefährdet oder gar verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, ungerechtfertigt. Die Gruppierung demonstriert mit offenem Visier und weist auf einen verfassungswidrigen Umstand hin, da die Politik die im Klimaschutzgesetz vorgegebenen Klimaziele nicht einhält.

Natürlich nervt die Letzte Generation, und ihre Mitglieder nehmen auch eine strafrechtliche Verfolgung in Kauf. Mit dem großen Besteck der „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ soll eine politisch unliebsame und unbequeme Gruppierung eingeschüchtert und auf eine Stufe mit der Mafia und der Clankriminalität gestellt werden. Von der Alternative, sich ernsthaft mit den einfachen Forderungen nach einem Tempolimit und einem 9-Euro-Ticket auseinanderzusetzen, halten viele verantwortliche Politiker und Politikerinnen offensichtlich nichts. Wie sagte schon Kurt Tucholsky: In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht. Bernhard Lorenz, Ronnenberg

