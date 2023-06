Ist die City noch zu retten? Die neue Folge von „Klar so weit?“ ist da

Hannover. Karstadt zu, Kaufhof zu, Görtz weg, Conrad und Thorenz auch: Was Hannovers Innenstadthandel betrifft, so jagte zuletzt eine Hiobsbotschaft die andere. So jedenfalls konnte einem das vorkommen. Ist das Konzept der Einkaufscity in Hannover am Ende? Oder gibt es vielleicht ebenso viele gute Nachrichten wie schlechte?

Darüber spricht Moderator Felix Harbart in der neuen Folge von „Klar so weit?“ mit seinem Kollegen Conrad von Meding. Der hat Hannovers Innenstadt und ihren Handel schon lange im Blick, und er kann erklären, warum manches Geschäftsmodell an sein Ende gelangt ist.

„Experimentierräume“ – eine gute Idee?

Und weil Jammern nichts hilft, schaut von Meding in der neuen Folge des HAZ-Podcasts auch nach vorn: Welche Perspektiven hat eine Innenstadt wie die von Hannover? Wird Shopping dabei auch in Zukunft überhaupt noch eine große Rolle spielen? Und: Was ist von den Versuchen der Stadtverwaltung zu halten, die City in die Zukunft zu führen? Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat das zum Kern seines Wahlkampfs gemacht und in den vergangenen Jahren mit verschiedenen „Experimentierräumen“ für viele Diskussionen gesorgt. Zu diesen Experimentierräumen hat von Meding eine dezidierte Meinung – und für vieles, was gerade in und um die City los ist, gute Erklärungen.

Wie geht’s also in die Zukunft mit Hannovers Innenstadt? Hören Sie doch mal rein!

