﻿Fünf Restaurant-Tipps der Redaktion: Hier können Sie in Hannover Pizza essen

Der italienische Klassiker geht immer. Aber über Pizza lässt sich bekanntlich auch streiten – zum Beispiel, wenn es um Ananas als Belag geht. Wie vielfältig das Gericht sein kann, beweisen fünf hannoversche Lokale. Wir stellen eine Auswahl der Redaktion vor – und suchen Ihren Favoriten.

Hannover. Pizza: Sie ist beliebt und ein Klassiker, der zu vielen Anlässen passt. Egal ob selbstgemacht bei der Kindergeburtstagsparty oder im edlen Restaurant beim ersten Date. Wir haben fünf Restaurants in Hannover ausgewählt, in denen das belegte Teigwunder zu haben ist. Was unsere Redaktion an den Lokalen besonders findet, wie sie eingerichtet sind und wie der Service ist, lesen Sie hier.

Trattoria il Padrino (Bothfeld)