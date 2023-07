﻿„Die Arbeit hat sich gelohnt“: Anderter Jagdhornbläser feiern Bundessieg

Anderten. Nach einigen zweiten und dritten Plätzen auf Bundesebene haben es die Jagdhornbläser des Hegerings Kronsberg in diesem Jahr endlich geschafft. Sie sind der neue Bundessieger. So erhielten sie für ihre geblasenen Jagdsignale und ein Musikstück die meisten Punkte ihrer Wertungsgruppe und setzten sich zum ersten Mal an die Spitze. Der Leiter Karl-Heinz Scheibe freut sich. „Das bestätigt, dass die Arbeit, die wir in den letzten Jahren in das Bläsercorps gesteckt haben, richtig war.“ Auf dem Erfolg ausruhen will er sich aber nicht – und wirbt um neue Mitglieder.

Auf den letzten Wunsch zum Leiter

Die Bläsergruppe des Hegerings Kronsberg umfasst aktuell die turnierorientierten A- und C-Corps und dazu mehrere Anfängergruppen. Das ist deutlich mehr als früher: Gestartet ist die Gruppe in den Sechzigerjahren nämlich mit nur einer Jugendgruppe. „Als ich in dieser Zeit bei der Jägerschaft Hannover einen Jagdscheinlehrgang gemacht habe, wurde mir im gleichen Atemzug angeboten, das Jagdhornblasen zu lernen“, erzählt Karl-Heinz Scheibe, der aktuelle Leiter der Gruppe. Er nahm an und wechselte 1974 in seine heutige Position als Bläsercorpsleiter. Hans Grund, sein verstorbener Vorgänger und Gründer, habe es sich so gewünscht. „Dem musste ich natürlich nachgekommen.“

Traditionelle Signale und Punkte: Darum geht es beim Jagdhornblasen

„Ich glaube, dass die Bläsertradition wieder wichtiger wird“, meint Scheibe, der in Anderten wohnt. So sei das Niveau der landesweiten Bläsergruppen in den letzten Jahren kontinuierlich immer weiter angestiegen. Um da mithalten zu können, proben die Wettbewerbsgruppen des Hegerings Kronsberg ein- bis zweimal in der Woche. Während die A-Klasse regelmäßig an Bundeswettbewerben teilnimmt, ist die C-Klasse vor allem auf Turnieren in Niedersachsen unterwegs. Sobald sie bei einem Auftritt die festgelegte Punktzahl von 585 Punkten erreichen, dürfen aber auch sie an bundesweiten Vergleichen teilnehmen. In beiden Gruppen wird ausschließlich mit sogenannten Fürst-Pless-Hörnern geblasen.

In Tracht und Formation: Die Jagdhornbläser des Hegering Kronsberg nehmen regelmäßig an Turnieren teil. Zuletzt gewannen sie den Bundeswettbewerb. © Quelle: Jägerschaft Hannover-Land e.V.

Je nach Wertungskategorie müssen die Gruppen mindestens sechs beziehungsweise acht Teilnehmer stark sein, um an einem Wettkampf teilnehmen zu können. Alter und Geschlecht sind dabei egal. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer blasen dann synchron fünf vorher zufällig ausgeloste Jagdsignale und ein vorbereitetes Musikstück. Eine Jury bewertet in den Kategorien Gesamteindruck, Tonreinheit, Klangkultur und notengerechter Vortrag. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. „In Niedersachsen gibt es reichlich sehr gute Bläsergruppen“, erklärt Scheibe. „Da wird es an der Wertungsspitze gerne mal richtig eng.“ Schon die Qualifikation für den Bundeswettbewerb sei daher ein Erfolg gewesen.

„Haben immer Platz für gute Bläser“

Auch wenn die Gruppe aktuell genug Bläser hat, um an Wettbewerben teilzunehmen, freut sich Karl-Heinz Scheibe über jeden Zugang. „Ob Jugendliche oder Erwachsene: Wir haben immer Platz für gute Bläser“ – und Anfänger. So betreue Scheibe aktuell allein drei Anfängergruppen in der Wertungsklasse der C-Corps. Doch sei das kein Limit. „Jagdhornblasen kommt nicht nur gut in der Gesellschaft an, sondern ist vor allem Brauchtumspflege“, erklärt er. Es brauche immer junge Menschen, die das Jagdhornblasen lernen, um die Tradition zu erhalten und weiterzugeben. Er bekräftigt: „Bei uns ist wirklich jeder willkommen.“ Um das Jagdhornblasen als Anfänger zu erlernen, brauche es lediglich die Lust dazu.

Info: Bei Interesse freut sich Karl-Heinz Scheibe daher über jede Mail (blaeser-kronsberg@web.de). 

