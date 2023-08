﻿Chronik eines Konflikts: Warum sich der Streit um Hochbahnsteige auf der Limmerstraße noch verschärfen könnte

Hannover. Ziemlich genau fünf Jahre ist es her, da gab Ulf-Birger Franz, Dezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung der Region Hannover, erste hoffnungsvolle Einblicke in den Bauprozess für die Hochbahnsteige an der Limmer Straße. „Frühestens 2022 geht der erste Hochbahnsteig in Betrieb“, hatte er im Sommer 2018 in einer Sitzung des Wirtschaftsforums des Vereins „Lebendiges Linden“ mit Blick auf den Bauabschnitt an der Ungerstraße gesagt.

Wie bei vielen anderen Bauprojekten traf dieser Optimalfall nicht ein. Das stand schon 2021 fest. Denn als der erste Hochbahnsteig gemäß erster Planungen bereits fertig sein sollte, startete erst dessen Errichtung. Leitungsarbeiten verschoben den eigentlichen Baustart. Nun sollen die ersten Bahnen bestenfalls im Frühjahr 2024 dort halten. Erst danach soll der Bau der weiteren zwei Hochbahnsteige auf Höhe der Leinaustraße und Am Küchengarten starten. Die Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover (Infra) rechnet mit einer Fertigstellung im Jahr 2026.

Ziel Frühjahr 2024: Nächstes Jahr soll der erste Hochbahnsteig an der Limmer Straße fertig sein. © Quelle: Jasper Bennink

Anwohner in Sorge

Jahrelange Planungen und Bauverzögerungen sind aber nur zwei Gründe für die Unzufriedenheit vieler Anwohnerinnen und Anwohner mit dem Projekt. Gerade die beiden Stationen an der Leinaustraße und Am Küchengarten dürften das Leben an der Limmerstraße stark verändern. Geschäftsleute befürchten besonders für den zweiten Bauabschnitt große Einbußen. „Dann muss ich wohl dicht machen“, hatte Pino Rinaldo, Besitzer des Kaufhauses Feinbein an der Limmerstraße, schon 2018 gesagt. Die Corona-Pandemie und eine steigende Inflation dürften die Probleme der Einzelhändler nicht gelindert haben.

Jahrelange Konflikte: Schon 2018 zeigte Pino Rinaldo, was er vom Bau der Hochbahnsteige hält. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Jahre 2019, also deutlich vor Baubeginn, gingen Anwohner mit einer Petition gegen den Bau der Hochbahnsteige vor. Bis heute unterzeichneten mehr als 3000 Menschen die Forderung im Internet. Sie erkannten Probleme, die bis heute Teil der Konflikte sind. „Nach der Fertigstellung der Hochbahnsteige wird die Limmerstraße anders aussehen und auch eine andere sein. Die Bewegungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten werden dann stark eingeschränkt, Außennutzungen der Gastronomie oder Auslagen der Geschäfte werden reduziert“, heißt es dort.

Geschäfte leiden unter Bau

Tatsächlich steht schon jetzt fest, dass für die jeweils 75 Meter langen Bahnsteige mehrere Gastronomiebetriebe in der Fußgängerzone Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. „Außengastronomie wird man nicht mehr machen können“, sagte Markus Knoblich von der Region Hannover im vergangenen Jahr. Man habe allerdings keine andere Wahl. Mit der Auswahl der Leinaustraße als zweitem Standort seien die Verantwortlichen im Laufe der Bauplanung bereits auf Verbesserungswünsche eingegangen. Zuvor sollte einer der Hochbahnsteige an der Ausfahrt des Pfarrlandplatzes entstehen.

Kein Platz für die Gastro: Für die Hochbahnsteige an der Limmerstraße müssen Außenbereiche einiger Geschäfte weichen. © Quelle: Katrin Kutter

Sonderkonzept für Feuerwehr

Dass die Konflikte auch in den nächsten Jahren anhalten dürften, zeigt die Situation am ersten Bauabschnitt an der Ungerstraße. Ein Anwohner berichtet von Problemen mit passierenden Radfahrern und Fußgängern, die sich die verbleibenden Wege an der Ungerstraße teilen. Noch enger dürfte es an den beiden Standorten an der Leinaustraße und Am Küchengarten zugehen. Besonders für den Abschnitt um die Leinaustraße mussten die Planer improvisieren: Damit die Feuerwehr im Falle eines Brandes auch in Zukunft alle Gebäude erreichen können, will die Region Hannover die Leitungen so umbauen, dass sie sich schnell hochklappen lassen.

Selbst bei optimalem Bauverlauf dürften einige Konflikte bleiben. Besonders die Pläne der Region, die Haltestelle am Küchengarten für den Hochbahnsteig zu nutzen, sorgte zuletzt für Diskussionen. „Es wird viele Klagen geben“, hatte Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube (Bündnis 90/Die Grünen) bereits im vergangenen Jahr gemutmaßt.

