﻿In Hannover hat Al-Dar-Wirt Bob sein Glück gefunden

Hannover. Am letzten Tag vom Maschseefest kann Aboubker Askourih (45) vor Erschöpfung kaum noch stehen – trotzdem liegt ein breites Lächeln auf seinem Gesicht: Hinter ihm liegen drei Wochen Dauerparty am See, drei Wochen hatte der Chef vom Al Dar mit seinem Team alles gegeben, um seinen Gästen in dem Open-air-Restaurant und der Bar gegenüber eine möglichst schöne Zeit zu bereiten. Und das ist ihm geglückt: „Das Maschseefest war ein Traum. Ich bin so stolz“, sagt der Wirt und seine Augen strahlen vor Begeisterung.

Zum ersten Mal war das Al Dar beim Maschseefest dabei, am Nordufer hat Aboubker Askourih eine der größten Flächen bewirtschaftet. „Durch Corona war das ja im Vorfeld eine Zitterpartie, zweimal musste das Maschseefest in den Vorjahren abgesagt werden, bis Mitte März war überhaupt nicht klar, ob es dieses Jahr stattfinden kann. Trotzdem mussten wir ja in Vorleistung gehen, das Material für den Stand kaufen und die Handwerksarbeiten in Auftrag geben“, erzählt er.

Nachbarschaftshilfe auf dem Maschseefest

Der Stress hat sich gelohnt für Aboubker Askourih – der in Hannover eigentlich nur unter seinem Spitznamen „Bob“ bekannt ist – war 2022 so ein ganz besonders positives Jahr. „Wir hatten riesig Glück: Das Wetter war fürs Maschseefest perfekt, die Leute hatten richtig Lust, sich zu treffen und wir haben alle diese Zeit nach der Pandemie gemeinsam genossen.“

Grund zur Klage hat Bob auch nicht beim Blick in die Bilanzen. Große Investitionen waren für den Neubau des Standes am Nordufer nötig. Ein Investment, das im ersten Jahr noch überhaupt nicht erwirtschaftet werden konnte. „Die Kalkulation ist über mehrere Jahre gerechnet.“ Für ihn und sein syrisches Restaurant gibt es einen weiteren Langzeiteffekt: „Seit dem Maschseefest haben wir 20 Prozent mehr Gäste im Restaurant. Das sind Besucher, die uns am Maschsee kennengelernt haben und jetzt hier speisen. Oder das sind Gäste, bei denen wir uns so wieder in Erinnerung gebracht haben.“

Der Einsatz hat sich gelohnt: Zum ersten Mal ist das Al Dar auf dem Maschseefest mit dabei. Die Besucher sind begeistert. © Quelle: Elena Otto

Mit den benachbarten Gastronomen am Maschsee habe er sich super verstanden – Bob ist ein Netzwerker, der gerne Menschen um seinen Tisch versammelt: „Wir haben uns gegenseitig unterstützt und auch mal ausgeholfen, wenn nachts irgendetwas bei dem einen vergriffen war. Es war richtig schön, diese Gemeinschaft zu erleben.“

Einen Traum hat sich der Al-Dar-Wirt nach dem Fest noch ermöglicht: Seine Produkte – diverse Hummussorten und Mazza – gibt es seit einigen Monaten in diversen Edeka- und Rewemärkten der Stadt: „Wir kochen nach originalen Familienrezepten ohne Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und ohne Zucker. Bis auf das Labneh, ein frischkäseähnlicher Rahmjoghurt, sind alle Produkte vegan, gluten- und laktosefrei. Und wir produzieren alles in unserer Küche im Al Dar – täglich frisch.“ Auf die Idee hat ihn sein kleiner Sohn gebracht, der ein großer Hummus-Fan ist und sich bei ihm beklagte, dass der herkömmliche Hummus aus den Supermärkten ganz anders schmecke als zuhause. „Da habe ich mich damit intensiv beschäftigt und festgestellt, dass er recht hat. Aber wer die Inhaltsstoffe von diesen Produkten liest, weiß warum“, sagt Bob.

Aboubker „Bob“ Askourih ist Gastronom mit Leib und Seele – er liebt es, seine Gäste zu begrüßen und ihnen einen schönen Abend zu bereiten: „Meine Gäste sind meine Droge, ich brauche sie!“, sagt er und fügt an: „Und wenn sie aus meinem Restaurant gehen, will ich bei der Verabschiedung das Lächeln in ihren Augen sehen.“ Gastfreundschaft ist sein großer Treiber – geschäftlich wie privat: „Entweder wirst du als Gastgeber geboren oder nicht. Es ist nicht erlernbar“, sagt er. Für ihn auch das wichtigste Einstellungskriterium für seine Servicekräfte: „Alles andere kann ich ihnen beibringen, aber das Gefühl, wie sie einen Gast umsorgen – das müssen sie von sich aus mitbringen.“

Als junger Kellner: Aboubker „Bob“ Askourih arbeitet im La Provence. © Quelle: Katrin Kutter

In Marokko wurde der Hannoveraner geboren, schon sein Großvater und sein Vater waren Köche, sogar für die marokkanische Botschaft. So ist Bob schon in jungen Jahren viel durch die Welt gereist. Nach dem Abitur studiert er, zunächst zwei Jahre in Marokko. Aber er ist jung, neugierig und will mehr von der Welt sehen. In Deutschland bewirbt er sich um einen Studienplatz. Wirtschaftsingenieurwesen in Münster wird es. Bob ist kontaktfreudig, findet Freunde, schnell lernt er die Sprache und lebt sich in Deutschland gut ein. 2000 folgt der Wendepunkt: „Ich habe die Expo in Hannover besucht und dachte nur: Wow! Welche Energie, welches Leben! Ich war begeistert von der kulturellen Vielfalt. Schon am Bahnhof, als ich ankam, hörte ich Sprachen aus aller Welt!“ Bob entscheidet sich, in Hannover „glücklich zu werden“.

La-Provence-Chef Jürgen Piquardt war sein Lehrer

Er wechselt in die Gastronomie, lernt bei Jürgen Piquardt vom La Provence – „er war mein bester Lehrer“ –, arbeitet für kurze Zeit im Clichy bei Ekkehard Reimann, leitet mit einem Freund das libanesische Restaurant Granatapfel.

Schon immer gut vernetzt: Beim Olivenfestival 2012. (von links: Walid Zein (Restaurant Granatapfel), Erol Yilkiran (Sultan Palace), Verena Schindler (11A), Panagiotis Katsanos (Meteora), Jürgen Piquardt (La Provence), Thomas Schmitt (One Kitchen), Bob Askourih (Al- Dar), Stefan Koszewski (Elea) und Bedran Özgör (Hugos). © Quelle: Archiv

Schließlich lernt er seinen späteren Schwiegervater kennen, der 2008 das Al Dar in Hannover mit ihm eröffnet und das Bob mit seiner Frau nun weiterführt. Weitere Al-Dar-Ableger gibt es in Bremen und Gifhorn. Die syrische Küche begeistert ihn: „Damaskus war einst ein Knotenpunkt, Handelsrouten nach Afrika, Asien, Europa liefen durch die Stadt. So kamen vielfältige Einflüsse zusammen – in der syrischen Küche finden sich die nordafrikanische, die indisch-persische und die Küche der Beduinen wieder. Auch die jüdische Küche hat durch die jüdischen Händler ihren Einfluss“, schwärmt Bob.

„28 Jahre lebe ich jetzt in Deutschland – keinem Land bin ich so treu gewesen“, sagt Aboubker „Bob“ Askourih, und schon wieder strahlt er über das ganze Gesicht. Er fühlt sich wohl in seiner Heimat. Es gebe so viele Dinge, die er an Deutschland liebe, erzählt er weiter: Da ist zum einen der Respekt, der einem hier in der Regel entgegengebracht werde – „egal, wer Du bist und was Du glaubst.“ Freundschaft sei auch ein besonderes Thema in Deutschland – „ein deutscher Freund bleibt fürs Leben“. Die Prinzipientreue, die besondere Art von Disziplin, sowohl in der Arbeit als auch im Privaten. „Es gibt das Sprichwort, ein Mann, ein Wort – ich würde eher sagen, ein Deutscher, ein Wort.“

