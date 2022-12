Das sind die meistgelesenen HAZ-Artikel des Jahres 2022

Platz 30: Landtagswahl 2022 – So hat die Region Hannover gewählt

Gut eine halbe Million Menschen in der Region Hannover, genau 520.018, haben ihre Stimme bei der Landtagswahl abgegeben. Für die Leser haben wir die Ergebnisse aller Städte der Region und aller Stadt- und Ortsteile grafisch aufbereitet: So haben Ihre Nachbarn gewählt!

Platz 29: 400 neue Wohnungen fast fertig – Baugebiet Buchholzer Grün sucht Mieter

Auf dem Gelände der abgerissenen Oststadtklinik in Hannover entsteht das neue Wohnviertel Buchholzer Grün, meldete die Zeitung im Januar. Die letzten der 400 neuen Wohnungen sollten im Frühjahr an Mieter und Eigentümer übergeben werden. Mittlerweile sind die Wohnungen fertig – und die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich wohl. (Foto: Hans-Peter Wiechers)

Platz 28: Neue Regeln in Hannover – wo die FFP2-Maskenpflicht noch gilt und wo nicht mehr

Treppenhaus, Supermarktkasse, Kantine und Mensa: In der Region Hannover galten bis zum 10. Februar besonders strenge Corona-Regeln zum Tragen von Masken. Diese wurden Anfang des Jahres gelockert. Das waren die neuen Corona-Regeln im Februar. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Platz 27: Junger Rucksacktourist (23) aus Diepholz wird auf den Kanaren vermisst

Die Familie eines 23-Jährigen aus Diepholz bittet um Hilfe bei der Suche nach dem jungen Mann. Er reiste Anfang August als Urlauber nach Gran Canaria, doch nur einen Tag später riss der Kontakt ab. Die Polizei Stolzenau ermittelte – zusammen mit spanischen Kollegen – auch mittels Hinweisaufrufen. Mittlerweile ist der Backpacker Oliver Heise schon seit mehr als vier Monaten verschwunden. (Foto: Manuel Meyer/dpa)

Platz 26: Schläge in Langenhagener Werkstatt: Frank Hanebuth und Hells Angels wieder vor Gericht

Im April 2018 haben Frank Hanebuth und weitere Hells Angels einem Werkstattbesitzer in Langenhagen einen Besuch abgestattet – es kommt zu Schlägen. Dafür hatte das Amtsgericht Hannover bereits Geldstrafen verhängt, doch Verteidiger und Staatsanwaltschaft gingen in Berufung. Jetzt muss das Landgericht neu entscheiden. Hier erfahren Sie mehr zum Prozess. (Foto: Christian Behrens)

Platz 25: „Jens, bitte melde dich!“ – diese Geschichte steckt hinter den Handzetteln in Hannovers City

Sie sind kaum zu übersehen: Seit mehreren Wochen hängen in Hannovers Innenstadt um die 100 Handzettel. Schon länger sucht die Verfasserin einen ungefähr 60 Jahre alten Jens, der vermutlich in der Stadt lebt. Hinter alledem steckt wahrscheinlich eine 36 Jahre alte Liebesgeschichte. (Foto: Sascha Priesemann)

Platz 24: Tragischer Unfall in Garbsener Baumarkt – umgekippter Einkaufswagen erschlägt 13 Monate altes Kind

Ein Kleinkind kommt am Sonnabend, 3. Dezember, in einem Baumarkt in Garbsen ums Leben. Es wurde von Rigipsplatten erschlagen. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in ein Krankenhaus nach Hannover, wo es kurze Zeit später verstarb. Das Kind wurde 13 Monate alt. Redakteurin Thea Ball berichtete vom Unglück. (Foto: Thea Ball)

Platz 23: Massenschlägerei mit 100 Personen am Steintor – Polizei muss Scholvinstraße räumen

Partygäste haben am Sonntagmorgen, 10. Juli, einen Großeinsatz der Polizei im Steintorviertel ausgelöst. Mehr als 100 – hauptsächlich männliche – Personen prügeln sich an verschiedenen Orten. Vorausgegangen war ein Streit um einen reservierten Tisch in einem Club. Redakteur Manuel Behrens berichtete. (Foto: Christian Burkert)

Platz 22: Funktionieren Wärmepumpen auch in normal gedämmten Häusern? Diese drei Beispiele aus Hannover beweisen es

Das häufigste Vorurteil gegenüber einer Wärmepumpen-Heizung ist, dass sie nur in Passivhäusern effizient laufe. Eine Rundreise durch Hannover zu drei Häusern ab Baujahr 1952 zeigt: Die Technik taugt auch für den Bestand. Drei konkrete Beispiele aus der Region Hannover zeigen, wie es geht. Testen Sie außerdem, ob Ihr Haus für den Einsatz einer Wärmepumpe geeignet ist. (Foto: Stefan Koch)

Platz 21: Gasthof im Harz: Weder Wasser- noch Stromanschluss auf 811 Metern

Mitten im Harz betreiben drei Freunde eine Gaststätte – ohne Strom- und Wasseranschluss. Die Einrichtung ist ganzjährig nur zu Fuß oder bei Schnee mit Langlaufskiern zu erreichen. Hier können Sie mehr über die "Hanskühnenburg" in Herzberg am Harz erfahren. (Foto: Swen Pförtner)

Platz 20: Gewitter in Niedersachsen: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr auch in der Region Hannover

Am Freitagabend, 26. August, ist eine Gewitterfront über die Region Hannover hinweggezogen. Während es in der Landeshauptstadt weitestgehend nur nass wurde, rückten in Laatzen und in der Wedemark die Feuerwehren zu mehreren Einsätzen aus. Schlimmer war es in anderen Teilen Niedersachsens. Blitzeinschlag, Wasserschaden, umgestürzte Bäume – die Bilanz eines Sommergewitters. (Foto: Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen)

Platz 19: Treckerfahrer zeigt mit Video, wie ihm ein Spaziergänger auf einem Feldweg droht

Ein Video eines Landwirts aus dem Burgwedeler Ortsteil Engensen verbreitet sich rasant im Internet. Es zeigt, wie ein Fußgänger sich seinem Trecker in den Weg stellt und dem jungen Fahrer droht. Wie Landwirte berichten, kommt es gerade in Zeiten mit viel Staubentwicklung häufig zu Ärger auf Wirtschaftswegen. Hier geht es zum Artikel und dem Video. (Foto: privat)

Platz 18: Bundeswehr stellt Kampfpanzer auf Feuerwehrmesse aus – Kritik aus dem Rat

Auf dem Ausstellungsgelände der Interschutz, Leitmesse für Rettungswesen und Brandbekämpfung, hat die Bundeswehr einen Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 ausgestellt. Jetzt regt sich Unmut im Rat. Ein Panzer habe auf einer Feuerwehrmesse nichts zu suchen, heißt es. Lesen Sie hier die verschiedenen Meinungen aus Politik und Bundeswehr nach. (Foto: Andreas Schinkel)

Platz 17: Hannovers Weihnachtsmarkt trauert um „Glühwein-Susi“

Viele Menschen werden sie vermissen: Susanne Arnold war fast 50 Jahre "Glühwein-Susi" auf Hannovers Weihnachtsmarkt – eine Institution, eine Wirtin mit Herz. Doch die Tradition lebt weiter. (Foto: Sonja Zimpel, Archiv)

Platz 16: Frisch gebacken auf Knopfdruck: Das ist der erste Pizza-Automat Hannovers

Den gewünschten Belag auswählen, bargeldlos zahlen und nach vier Minuten ist die heiße Pizza fertig: Das geht jetzt rund um die Uhr beim ersten Pizza-Automaten in Hannover. Angeschafft hat ihn das Regionsklinikum. So funktioniert der Automat. (Foto: Atay Küçükler)

Platz 15: Totes Baby in Mülltonne: Polizei Hannover ermittelt gegen Eltern

Schrecklicher Fund am Dienstag, 24. Mai, in Hannover: Die Polizei hat im Stadtteil Misburg-Nord einen toten Säugling in einer Mülltonne entdeckt. Im Fokus der Ermittlungen stehen die mutmaßlichen Eltern des Babys. Die 27-jährige Mutter wählte selbst den Notruf. Reporter Peer Hellerling berichte, was passiert war und wie es weiterging. (Foto: Rainer Droese)

Platz 14: Finkbeiners Kostprobe: Das ist der beste Döner in Hannover

Im Gegensatz zu den Fertigwaren-Bausätzen vieler Burgerketten wird der beliebte Döner Kebap oft von Imbissbetreibern hausgemacht – mal mit mehr, mal mit weniger Aufwand. HAZ-Restaurantkritiker Hannes Finkbeiner hat Hannovers Döner getestet. Eine Übersicht von Platz 1 bis 10 der besten Dönerläden in Hannover. (Foto: Samantha Franson)

Platz 13: Start-up aus Hannover baut Windturbine fürs Hausdach

Mit einem neuen Konzept will das Start-Up Njordvind aus Hannover die Windkraft in die Städte und auf die Hausdächer bringen. Die Windkraftanlagen sollen senkrecht stehen – und auch auf normalen Hausdächern zu installieren sein. Mehr zum Unternehmen können Sie hier lesen. (Foto: Tim Schaarschmidt)

Platz 12: Was hat es mit dem Auto ohne Kennzeichen an der B 6 auf sich?

Am Rand der Bundesstraße 6 zwischen Garbsen und Hannover steht seit Anfang November ein verlassenes Fahrzeug auf dem Grünstreifen. Die Polizei in Hannover kennt die Hintergründe. Das steckt dahinter. (Foto: Thea Ball)

Platz 11: Bundespolizei-Chefin spricht zum Chaos am Flughafen Hannover

Die Probleme an den Flughäfen bei Check-in, Sicherheitskontrollen und Gepäcktransport reißen nicht ab. In Hannover berichtet jetzt die Chefin der zuständigen Bundespolizei, woran das Chaos aus ihrer Sicht liegt und was besser gemacht werden sollte – von Airlines, Flughafenbetreiber und auch von den Passagieren mit "Popcornkoffern". (Foto: Frank Tunnat)

Platz 10: Drei Personen quälen behinderte Frau am Laher Teich – und bekommen Bewährungsstrafen

Drei Personen haben am Laher Teich eine behinderte Frau mit menschenverachtenden Praktiken mehrfach misshandelt und auch verletzt. Dafür mussten sich ein 45-Jähriger, eine 28-Jährige sowie ein 22-Jähriger nun vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Hier können Sie den Artikel noch einmal nachlesen. (Foto: Christian Behrens, Archiv)

Platz 9: Bundespolizist verhindert Selbstmord im Hauptbahnhof Hannover

Im Hauptbahnhof Hannover hat ein Bundespolizist am Montag, 6. Juni, einen Mann (55) vor einem möglichen Sprung in den Tod bewahrt. Der Aschaffenburger wollte sich von einer Brüstung mehr als sechs Meter in die Tiefe stürzen. Der Beamte griff beherzt ein. (Foto: Britta Mahrholz (Archiv)

Platz 8: Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Niedersachsen

Nicht nur in der Region Hannover locken Weihnachtsmärkte mit Glühwein, Bratwurst – und ohne Corona-Beschränkungen. Und warum nicht mal in die Ferne schweifen, um in Festtagsstimmung zu kommen? Wir haben die attraktivsten Weihnachtsmärkte in Niedersachsen für Sie zusammengestellt. (Foto: Celle Tourismus und Marketing GmbH)

Platz 7: Stromausfall im Norden Hannovers

Am 12. September kam es im Norden Hannovers zu einem großflächigen Stromausfall. Im Bereich List, Bothfeld, Vahrenheide bis Groß-Buchholz kam es zu einem kurzzeitigen Blackout. In der Sutelstraße schoss Feuer aus dem Boden, etwa 50 Straßenzüge waren ohne Strom. Nach knapp einer Stunde aber gingen vielerorts die Lichter wieder an. "So etwas habe ich in 30 Jahren bei Enercity noch nicht gesehen", sagte ein Mitarbeiter der Enercity später. Was die Ursache war, lesen Sie hier. (Foto: Amadeus)

Platz 6: Unglück am Hochkalter: Vermisster Bergsteiger Julian P. ist erfroren

Es ist traurige Gewissheit: Julian P. ist tot. Die Besatzung eines österreichischen Polizeihubschraubers hat die Leiche des 24-Jährigen aus Lehrte am Hochkalter bei Berchtesgaden am 14. Oktober entdeckt. Fast vier Wochen lang galt der junge Mann als vermisst, nachdem der Lehrter bei einer Bergtour auf den Hochkalter oberhalb von Ramsau, Österreich, am 17. September von einem Wintereinbruch überrascht wurde. Die Redaktion berichtete. (Foto: Kilian Pfeiffer)

Platz 5: Was zwei Reisende aus Norddeutschland über den Corona-Ausbruch auf der „Aida Nova“ berichten

Eigentlich sollte es eine entspannte Kreuzfahrt werden – mit der "Aida Nova". Doch in Lissabon war wegen eines Corona-Ausbruchs auf dem Schiff Endstation. Das haben Ilse und Heino Tölle aus Travemünde – und mit ihnen auch knapp 2900 andere Passagiere – während der Reise erlebt. (Foto: Thomas Krohn)

Platz 4: Nienburger angelt 2,20 Meter langen Riesen-Wels

Mit diesem Fang hat Stefan Gritschenko nicht gerechnet: Der 25-jährige Nienburger angelte in Drakenburg, als ein Riesen-Wels anbiss. Satte 90 Kilogramm brachte der Fisch aus der Weser auf die Waage – und ließ sich nur mit Hilfe aus dem Wasser holen. Wie er den Fisch gefangen hat. (Foto: Gritschenko)

Platz 3: Tui-Ferienflieger: Landeabbruch in Hannover versetzt Passagiere in Schrecken

Der Ferienflieger hatte schon aufgesetzt am Flughafen Hannover-Langenhagen – dann startete die Maschine plötzlich wieder durch. "Rings um uns herum wurden alle bleich im Gesicht und haben sich an den Händen gefasst", berichtet ein Passagier. Vor allem die erst versprochene, dann aber dürftige Erklärung aus dem Cockpit machte vielen Angst. Alle Details zum ungewöhnlichen Manöver hat Kollege Conrad von Meding berichtet. Lesen Sie außerdem das Experten-Interview zur Einordnung des Zwischenfalls. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

Platz 2: Überfliegerin aus Großburgwedel studiert in Harvard

Abi-Note 1,0, Gewinnerin von Fremdsprachenwettbewerben, ehrenamtliche Arbeit mit Kindern – und dann konnte sie auch noch zwischen den US-Unis Harvard und Yale wählen: Jasmin Safar aus Großburgwedel hat noch viel vor. Einen persönlicheren Eindruck von der 20-Jährigen können Sie hier nachlesen. (Foto: Max Baumgart)

Platz 1: Liveticker zum Krieg in der Ukraine

Mit dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat der Angriffskrieg Russlands begonnen. Zehntausende Menschen haben ihr Leben verloren, Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind seitdem geflohen. Der Krieg hat die politische und wirtschaftliche Weltordnung aufgerüttelt, unter anderem ist auch die Energiekrise eine Folge des Kriegs. Alle aktuellen Entwicklungen begleiten wir seit Kriegsbeginn in einem Liveticker – der so häufig aufgerufen wurde, wie kein anderer Artikel hier auf HAZ.de

Von der Redaktion