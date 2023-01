Unter-Galiläa in Israel: Region Hannover will Austauschprogramm für Schüler ausbauen

Die Region Hannover will den Schüleraustausch mit Unter-Galiläa in Israel ausbauen. Künftig steht mehr Geld zur Verfügung, kündigt Regionspräsident Steffen Krach (SPD) nach einem Besuch in Israel an.