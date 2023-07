﻿Jahrhunderthochwasser in Hannover: Siloah wäre von Wasser umschlossen

Hannover. Das Klinikum Siloah hat derzeit rund 550 Betten für etwa 24.000 Patientinnen und Patienten pro Jahr. Die etwa 400 Betten des Nordstadtkrankenhauses sollen künftig in einem Neubau am Siloah integriert werden. Dort an der Ihme soll dann ein sogenannter Maximalversorger entstehen, ein Krankenhaus vergleichbar mit der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Allerdings gibt es ein gravierendes Problem: Das Siloah ist vor einem sogenannten Jahrhunderthochwasser nicht sicher. Der Gebäudekomplex wäre komplett von Wasser umschlossen. Dann wäre das Krankenhaus nur noch mit Booten oder per Hubschrauber aus der Luft erreichbar. Das haben Berechnungen des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ergeben, der das eindrücklich grafisch darstellt.

Diese Bedrohung für das Siloah und seine Patientinnen und Patienten werde von der Geschäftsführung des Klinikums Region Hannover (KRH) bisher völlig vernachlässigt, sagen parteiübergreifend zwei führende Regionspolitiker, CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek und SPD-Sozialexperte Angelo Alter. Es müsse dringend etwas passieren, verlangen die beiden.

Es kann jeden Tag passieren

Ein Jahrhunderthochwasser könne Hannover praktisch jeden Tag bedrohen und nicht erst in einem Jahrhundert, sagt Alter. Bei dem Stark- und Dauerregen vor rund zehn Tagen habe man sehen können, wie schnell die Wasserstände der Flüsse steigen könnten. Vor dem letzten Juni-Wochenende war der Wasserstand von entspannten 80 Zentimetern innerhalb weniger Stunden auf fast drei Meter gestiegen. „Die Menschen im Ahrtal haben auch nicht gedacht, dass so etwas passieren kann“, sagt Alter.

Am Fluss: Das Krankenhaus Siloah liegt direkt an der Ihme. © Quelle: Katrin Kutter

Die zwei Politiker sind sich einig, dass die KRH-Geschäftsführung schnellmöglich einen Plan vorlegen muss, wie das Siloah vor einem Jahrhunderthochwasser geschützt werden kann. Sollte das nicht passieren, könnte es auch Auswirkungen auf die andere Standorte des KRH und weitere Kliniken in Hannover geben, fürchtet SPD-Mann Alter. Denn derzeit wird direkt am Siloah die Zentralapotheke gebaut, die nicht nur die KRH-Kliniken, sondern auch andere Krankenhäuser mit zum Teil lebenswichtigen Medikamenten versorgen soll. Auch die Apotheke wäre von den Wassermassen eingeschlossen.

„KRH unternimmt nichts“

„Wenn die Geschäftsführung weiterhin die Arme verschränkt und nichts unternimmt, ist das einfach fahrlässig“, meint Schlossarek. „Oder ist der Plan der Geschäftsführung, dass das Krankenhaus inklusive der Notaufnahme und die Zentralapotheke mit Boten angefahren werden soll?“, fragt der CDU-Fraktionschef ironisch. Alter schlägt vor, rund um das Areal einen Hochwasserschutz zu bauen, der bei Bedarf hydraulisch hochgefahren werden kann und den Klinikkomplex an der Ihme vor Wassermassen schützt.

In Gefahr: Auch die Notaufnahme des Siloah wäre von einem Jahrhunderthochwasser betroffen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Das neu gebaute Siloah war im September 2014 in Betrieb gegangen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Hochwasserberechnungen noch nicht von solch gravierenden Auswirkungen auf das Siloah ausgegangen, wie die jetzigen Zahlen es nahelegen.

Das KRH sieht die Verantwortung für den Hochwasserschutz beim Katastrophenschutz, bei der Stadt Hannover, bei der Region und beim Land. Diese seien federführend für Szenarien und Lösungsmöglichkeiten, sagt ein Sprecher. Die wichtigsten technischen Komponenten wie Notstromaggregate und Lüftungsmaschinen seien bereits hochwassersicher in Dachgeschossen installiert. Bei der im Bau befindlichen Zentralapotheke seien unter anderem druckwasserdichte Lichtschächte und Lüftungsanlagen auf dem Dachgeschoss eingeplant. Für die Erweiterung des Siloah werde es Pläne geben, die das Bauen im Überschwemmungsgebiet berücksichtigten.

HAZ