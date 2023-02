﻿Todesurteil im Iran: Verurteilter Jamshid Sharmahd lebte lange in Hannover

Der im Iran zum Tode verurteilte Deutschiraner Jamshid Sharmahd betrieb lange Jahre ein Computergeschäft in Hannovers Nordstadt. In Los Angeles sorgt sich nun seine Tochter Gazelle um ihren Vater – und wünscht sich, dass Deutschland mehr tut. Wie haben mit ihr gesprochen.

Hannover/Los Angeles. Ihre Stimme klingt gefasst am Telefon. Aber was sie sagt, hört sich völlig anders an: „Das ist wie ein Albtraum. Man denkt erst, es ist ein Film. Man denkt, es ist nicht passiert. Aber es ist passiert. Es ist ein Schock. Der zweite Schock.“